20 февраля 2020 года в Новосибирске пройдет бесплатный MANGO OFFICE DAY для индивидуальных предпринимателей, директоров отделов продаж и маркетинга.
По данным организаторов, на встрече пойдет речь о том, как во-первых, качественно улучшить взаимодействие клиента с вашим бизнесом и превращать новых клиентов в адвокатов бренда. Во-вторых, как в разы повысить конверсию звонков и обращений в продажи при том же бюджете. В-третьих, как найти лучшие каналы продвижения и повысить эффективность расходов на маркетинг. В-четвертых, как внедрить омниканальность и не переплачивать за сервисы для разных каналов коммуникации с клиентами и внутри команды
Организатором выступает технологическая компания «Манго Телеком», специализирующаяся на облачных коммуникационных инструментах для бизнеса.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 26, отель Domina Novosibirsk
Время: 9:30 -13:00
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке.
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