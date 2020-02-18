20 февраля 2020 года в Новосибирске пройдет бесплатный MANGO OFFICE DAY для индивидуальных предпринимателей, директоров отделов продаж и маркетинга.

По данным организаторов, на встрече пойдет речь о том, как во-первых, качественно улучшить взаимодействие клиента с вашим бизнесом и превращать новых клиентов в адвокатов бренда. Во-вторых, как в разы повысить конверсию звонков и обращений в продажи при том же бюджете. В-третьих, как найти лучшие каналы продвижения и повысить эффективность расходов на маркетинг. В-четвертых, как внедрить омниканальность и не переплачивать за сервисы для разных каналов коммуникации с клиентами и внутри команды

Организатором выступает технологическая компания «Манго Телеком», специализирующаяся на облачных коммуникационных инструментах для бизнеса.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 26, отель Domina Novosibirsk

Время: 9:30 -13:00

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке.

16+

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.