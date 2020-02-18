Застройщик жилого комплекса «Огни Сибири» — АО «Город в городе» — сообщил мэрии Новосибирска о подписании договора проектного финансирования с ПАО «Сбербанк», что позволит обеспечить ввод оставшихся блок секций жилого дома № 2 в эксплуатацию во II квартале 2020 года. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в ответ на запрос.

Напомним, что жилой комплекс «Огни Сибири» возводится на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Некрасова, на месте бывшего здания новосибирского жиркомбината. Проект был анонсирован в 2015 году. Собственником комбината являлась саратовская ГК «Букет» Владислава Бурова в лице дочерней «В2В-Development», которая и была заявлена как девелопер проекта. Застройщиком выступало АО «Город в городе».

Предполагалось, что жилой комплекс будет включать в себя 8 жилых домов класса «комфорт» и один из которых будет представлен в классе «бизнес», также планировалось строительство подземного паркинга на 1550 машиномест, двух детских садов и других объектов инфраструктуры. Первую очередь в компании планировали ввести к 2018 году, полностью завершить проект к 2021 году.

Вместе с тем, в 2019 году ряд компаний ГК «Букет» были признаны банкротами. В частности речь идет о самом «Новосибирском жировом комбинате». Финансовые обязательства предприятий группы компаний перед Россельхозбанком в размере 34,7 млрд рублей купила группа «Русагро». В связи с этим в мэрию Новосибирска стали неоднократно поступать обращения от участников строительства жилого комплекса «Огни Сибири» по вопросу завершения строительства объекта. «Все обращения рассмотрены, заявителям направлены ответы», — отметили «КС» в мэрии Новосибирска.

Как пояснили в муниципалитете, департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска неоднократно проводились совещания, с целью оказания помощи по вводу объектов в эксплуатацию строящихся в жилом комплексе «Огни Сибири». Это позволило ввести в эксплуатацию жилой дом № 4 (III этап строительства) и жилой дом № 2 (блок секции 2.6 – 2.9 – V этап строительства.) В мэрии отметили, что строительство объектов жилого комплекса «Огни Сибири» находится на контроле департамента.

Ранее участники рынка отмечали «КС», что рассматривается возможность привлечения к рассматриваемому земельному участку одного из крупных новосибирских застройщиков. В рамках рассматриваемой схемы партнерства предполагалось, что он может выкупить «Огни Сибири» для дальнейшего возведения на оставшейся площадке своих объектов жилой недвижимости. Это позволило бы застройщику «Огней Сибири» получить средства для завершения строительства комплекса. В мэрии Новосибирска не комментируют эту информацию, отмечая, что «департамент не участвует в хозяйственной деятельности застройщика и не располагает информацией по этому вопросу».

Вместе с тем, говоря о сроках сдачи жилого комплекса, в муниципалитете подтвердили, что в настоящее время у застройщика АО «Город в городе» имеется задержка ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с декларацией на строительство. «11 февраля 2020 года в департаменте проведено совещание по вопросу завершения строительства объектов, на котором застройщик доложил о подписании договора проектного финансирования с ПАО «Сбербанк», что позволит обеспечить ввод оставшихся блок секций жилого дома № 2 в эксплуатацию во II квартале 2020 года», — пояснили в департаменте строительства мэрии Новосибирска.

Напомним, что 7 февраля на отчетном мероприятии, посвященном подведению итогов 2019 года в строительной отрасли, начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко отметил, что ЖК «Огни Сибири» получил награду THE BEST PROJECT и был отмечен международными экспертами как лучший проект на месте бывшего промышленного предприятия (ЖК строится на площадке бывшего новосибирского жирового комбината — «КС»). «На сегодня это единственный проект реорганизации промзоны в Сибири, удостоенный международной награды», — добавил Евгений Улитко. Также ЖК «Огни Сибири» входил в рейтинг «Континента Сибирь» «ТОП-10 новостроек Новосибирска» по итогам 2018 года.

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