Количество заведений общепита в крупнейших городах России за год увеличилось почти на 12%, в топ-5 городов с наибольшим приростом вошли Красноярск, Омск, Новосибирск, Москва и Уфа. Таковы результаты исследования 2ГИС — справочно-картографический сервис изучил, как изменилось количество точек общепита в популярных сегментах и интерес горожан к ним.

Аналитики 2ГИС рассмотрели 15 крупнейших городов России с населением более 1 млн жителей. Данные справочника позволили посчитать, как изменилось общее количество заведений общепита с января 2019 по январь 2020 и как — в самых распространённых форматах от ресторанов до фастфуда.

За год по данным 2ГИС количество заведений общепита в российских миллионниках в целом выросло на 11,8% и добралось почти до 52,5 тысячи точек. В пятёрку городов, где зафиксировали наибольшее увеличение количества точек общепита, вошли Красноярск (прирост на 19,5%), Омск (19,1%), Новосибирск (16,5%), Москва (14,9%) и Уфа (12,6%).

Непосредственно Красноярск стал безусловным лидером по приросту числа заведений среди всех российских мегаполисов. Во многом число этот рост обеспечили кулинарии — сейчас их на карте уже 44, что на 91%, чем годом ранее. Следом по динамике идут кондитерские и кофейни (+33%, 211 заведений) и кафе (+22%, 388 заведений). А наименьшая динамика прироста — у баров, которые выросли только на 7%. По состоянию на конец января в Красноярске работает 171 бар.

Новосибирск, по данным 2ГИС, переживает бум открытия заведений, предлагающих пиццу: теперь в справочнике можно найти 107 заведений этого формата, за год их стало больше на 35%. Схожая динамика — +33% — у кофеен и кондитерских, число которых достигло 477 заведений. Продолжает расти и количество точек с безалкогольными напитками навынос — теперь в городе 166 заведений такого формата, прирост за год — на 26%. Наименьшую динамику в Новосибирске показали бары — их число выросло всего на 7% до 261 заведения.

В Омске лидирующие по приросту форматы — кондитерские и кофейни, число которых выросло на 36% до 179 заведений. В отличие от многих других российских миллионников Омск продолжает активно развивать барное направление — сейчас тут работает 123 заведения этого формата, то есть больше на 18%, чем годом ранее. Динамику +17% показали и суши-бары, их число на карте города сейчас — 49. При этом Омск — один из немногих мегаполисов страны, где сократилось, пусть и незначительно, число точек с фастфудом — на 2% до 710.

В целом лидером по динамике роста по данным 2ГИС уже несколько лет остаются точки продаж безалкогольных напитков — за год их стало больше на 41%. Активное увеличение числа таких точек объясняется открытием мини-кофеен и фреш-баров на оживлённых улицах городов и в торговых центрах, распространением кофейных автоматов самообслуживания — эксперты часто связывают это с низкой стоимостью запуска таких точек (относительно других форматов) и востребованностью предложения. Сейчас в российских мегаполисах работает уже 4,4 тысячи мест такого формата.

Ещё один быстрорастущий сегмент — кафе-кондитерские и кофейни, торгующие выпечкой и напитками как в заведениях, так и навынос. В прошлом году количество таких точек в миллионниках в целом выросло на 30%.

Тройку самых динамично развивающихся форматов замыкают пиццерии, которые тесно сотрудничают с сервисами готовой еды. За год пиццерий в миллионниках стало больше на 21%.

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