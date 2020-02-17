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Инфраструктуре новосибирских технопарков придадут масштабности
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Арбитраж отказал кредиторам новосибирского «Сибмоста» в утверждении мирового соглашения
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Омские коммунисты обвинили верующих в эскалации конфликта вокруг храма
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В Новосибирске пройдет дискуссия о переформатировании системы власти в стране
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С экс-руководителя «КРК-Чебулинский» взыскали 6,7 млн рублей
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Проблему 18 долгостроев в Новосибирской области планируют решить в 2020 году
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В мэрии Новосибирска назвали подрядчиков на проведение работ на пяти объектах по проекту БКАД
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Фигурантам дела новосибирской клиники Мешалкина могут изменить меру пресечения
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Директора новосибирского НИИ электронных приборов отпустили под домашний арест
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СФО на инвестиционных форумах представит «Сибирский экспресс»
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ФАС удовлетворила жалобу ГК «Стрижи» к мэрии Новосибирска на исключение из конкурса по продаже земельного участка
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Андрей Шимкив: «Рабочая группа продолжит прием и анализ всех предложений по внесению поправок в конституцию»
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В Толмачево планируют создать центр послепродажного обслуживания самолетов
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
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