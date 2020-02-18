Новый экологичный способ организации строительства реализует Сибакадемстрой в Краснообске

Компания Сибакадемстрой начала организацию строительной площадки по современным стандартам на участке под застройку нового жилого района «Пшеница» в Краснообске. Это первый опыт экологичного строительства в Новосибирске в соответствии с принципами безотходного производства и сокращения углеродного следа. Стройгородок не будет источником вредных выбросов, мусора и стоков.

Новый стройгородок закрытого типа локализует порядка 80% пыльных и шумных процессов внутри помещения, а инженеры и строители смогут работать в тепле. Сооружение носит временный характер и будет использоваться только на период строительства. После его окончания мобильный строительный городок будет разобран и перевезён на другую площадку с полной рекультивацией земельного участка, ー прокомментировали в пресс-службе застройщика.

Новый строительный городок представляет собой производство мобильного типа со сборно-разборным фундаментом. Здание имеет закрытый цикл водоотведения. На стоках установлены фильтры с повторной рециркуляцией и системой многоступенчатой очистки воды. Работу производства обеспечивает собственная газовая котельная. На территории строительного городка будут установлены солнечные батареи, которые компенсируют 60-70% потребляемой электроэнергией. Энергопотребление будет сокращено за счёт локальных и возобновляемых источников. Также застройщик планирует высадить здесь 30 высоких прямоствольных деревьев, которые привезут специально из немецких питомников. После завершения работ деревья будут выкопаны и пересажены на новую площадку.

Сибакадемстрой планирует внедрить эту практику организации строительной среды на всех участках застройки. Каждый строительный городок будет обозначен узнаваемым и безопасным забором с установленными пунктами для мойки колёс спецтехники, комфортными бытовыми сервисами для рабочих, выделенной парковкой, местами погрузки и разгрузки, зелёными зонами. Сибакадемстрой намерен получить самый требовательный экологический сертификат BREEAM на стройплощадку в Краснообске.

Застройщик: ООО «Брусника»

Проектные декларации https://sibakademstroy.brusnika.ru/

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