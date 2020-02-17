Инфраструктуре новосибирских технопарков придадут масштабности

Министерство экономического развития Новосибирской области предложило внести изменения в региональный закон, наделив инфраструктурные проекты технопарков преференциями масштабных инвестпроектов.

Соответствующие изменения планируется внести в закон Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов». Проект находится в стадии публичных консультаций.

Суть его в том, что сегодня промпарки и технопарки, реализуя транспортные или инфраструктурные проекты для своих резидентов, не могут претендовать на преимущества масштабных инвестпроектов. В частности, не могут получать землю без торгов. Это происходит из-за того, что объем инвестиций по таким проектам ниже установленных законом параметров. Напомним, для реализации масштабного инвестпроекта на территории Новосибирска необходимо не менее 600 млн рублей вложений, в муниципальных районах, за исключением Новосибирского района – не менее 50 млн рублей.

По мнению авторов законопроекта, изменения в закон должны скорректировать критерии масштабных инвестпроектов с тем, чтобы под это определение попадали проекты модернизации и расширения индустриальных парков.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.