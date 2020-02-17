Арбитраж отказал кредиторам новосибирского «Сибмоста» в утверждении мирового соглашения

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения кредиторов по делу банкротящегося «Сибмоста».

Как сообщает Право.ру, суд вынес решение в понедельник. Мировое соглашение предусматривало прощение должнику порядка 8 млрд рублей. Напомним, процедура наблюдения в АО «Сибмост» была введена в мае 2019 года. Признать компанию несостоятельной требовала субподрядная организация. В числе кредиторов мостостроителей – ФНС и крупные банки. «Сибмост» — российская мостостроительная компания, основанная в марте 1992 года на базе АОЗТ «Мостострой-2». Основателем компании является Альберт Кошкин, руководивший «Сибмостом» вместе с сыном, Владиславом Кошкиным.

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