Арбитраж отказал кредиторам новосибирского «Сибмоста» в утверждении мирового соглашения

Александр Корнев
 

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения кредиторов по делу банкротящегося «Сибмоста».

Как сообщает Право.ру, суд вынес решение в понедельник. Мировое соглашение предусматривало прощение должнику порядка 8 млрд рублей. Напомним, процедура наблюдения в АО «Сибмост» была введена в мае 2019 года. Признать компанию несостоятельной требовала субподрядная организация. В числе кредиторов мостостроителей – ФНС и крупные банки. «Сибмост» — российская мостостроительная компания, основанная в марте 1992 года на базе АОЗТ «Мостострой-2». Основателем компании является Альберт Кошкин, руководивший «Сибмостом» вместе с сыном, Владиславом Кошкиным.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  