Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал инициативу «Единой России» о снижении ставок по ипотеке до 5-6 % годовых. Правительство РФ уже поручило профильным федеральным ведомствам проработать предложение.

13 февраля 2020 года участники заседания правительства РФ среди других вопросов обсудили предложение о возможности снижения выплат по ипотечным кредитам. Ранее, 12 февраля, на совещании президиума генерального совета «Единой России» секретарь генсовета партии, заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что ЕР будет добиваться снижения ставок по ипотеке.

«Недвижимость – дорогая, ипотека в нынешнем виде – это натуральная кабала. Мы считаем, что даже рекордно низкая ставка в 8 % является сильно завышенной. Сейчас сложились все условия, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6 %. Мы обратимся с этим вопросом в Центральный банк, в правительство РФ», – подчеркнул Андрей Турчак.

Губернатор Новосибирской области, руководитель регионального отделения «Единой России» Андрей Травников напоминает, что в послании Федеральному собранию президент России уделил большое внимание вопросам демографической политики и поручил направить беспрецедентные средства бюджета на поддержку семей и детей. «Квартирные» проблемы неотделимы от демографической повестки. По словам главы Новосибирской области, каждое пятнадцатое обращение в общественную приемную в прошлом году касалось вопроса улучшения жилищных условий.

«Доступность ипотечного кредита, особенно для молодых семей – проблема реально острая. Для ипотеки даже под 8% годовых нужно внести сразу половину стоимости квартиры. А если это «первичка», то людям надо где-то жить, пока дом достраивается, арендовать квартиру или ютиться у родственников. Короче, этот вариант для многих малодоступен. Из-за этого Новосибирская область теряет часть молодых активных жителей, которая, пытаясь заработать на жилье, уезжает из региона. А ведь активные жители области – наше главное богатство», – говорит Андрей Травников.

Губернатор отмечает, что уже действующие на сегодняшний день меры стимулирования и поддержки населения в приобретении квадратных метров позволяют улучшить жилищные условия далеко не всем, кто в этом реально нуждается. С 2019 года в Новосибирской области «бюджетники» до 35 лет вновь могут вернуть до 150 тысяч рублей за первоначальный взнос по ипотеке, почти 200 человек уже получили субсидию. Кроме того, с января 2020 года программа «Комплексное развитие сельских территорий» дает сельчанам возможность платить по ипотеке всего 3 %. Остальное компенсирует государство через Минсельхоз РФ. Также действует программа строительства и приобретения служебного жилья для «закрепления» важных категорий работников на территории области.

По мнению Андрея Травникова, после снижения ипотечных ставок до 5-6 % вырастет количество молодых людей, которые смогут купить жилье и планировать свое будущее в Новосибирской области. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что инициатива ЕР поддержит строительный бизнес, который создает рабочие места и платит налоги в области.

Директор по развитию ГК «КПД-Газстрой», член политсовета новосибирского отделения «Единой России» Кирилл Покровский согласен, что сегодняшние ставки по ипотеке слишком высоки. Он отмечает, что строительная отрасль – флагман развития региональной экономики, роста валового внутреннего продукта. Собеседник «Континента Сибирь» подчеркивает, что Новосибирская область показывает на общероссийском фоне достаточно высокие темпы строительства и объемы сдаваемого жилья. Но без стимулирования со стороны государства, предложение рано или поздно превысит спрос в несколько раз. Такие меры, как снижение ипотечных ставок, создают мультипликативный эффект, считает Кирилл Покровский.

«От строительного сегмента зависит 10 -20 других отраслей, которые в свою очередь являются налогоплательщиками в региональный бюджет. То есть, экономический рост Новосибирской области напрямую зависит и от показателей компаний, связанных со строительством. Стоит отметить, что люди не могут продать квартиру, в которой живут, до того, как приобрели новую. То есть, чрезвычайно остро стоит вопрос не только снижения ипотечных ставок, но и привлечения первоначального взноса. Как профессионал этого рынка я думаю, что следующим шагом должен быть анализ и поиск решения этой проблемы», – рассуждает Кирилл Покровский.

Правительство РФ дало задание первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием Центрального банка изучить возможности снижения размера выплат по ипотечным кредитам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил это сделать до 16 марта 2020 года.

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