Омские коммунисты обвинили верующих в эскалации конфликта вокруг храма

В минувшие выходные омские коммунисты провели серию одиночных пикетов на Ленинской горке, выступая против строительства там Ильинского собора. Пикеты едва не закончились конфликтом с участниками крестного хода, выступавшими, соответственно, за храм.

Как сообщили в пресс-службе КПРФ, пикета прошли 15 февраля, отмечая 27 лет с момента воссоздания партии. Коммунисты собрались на Ленинской горке в центре Омска, возложили цветы к памятнику Ленину и провели одиночные пикеты против строительства здесь храма.

Напомним, идея воссоздания на Ленинской горке Свято-Ильинского собора принадлежит бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву. Сами омичи идею не одобряют, считая, что городу сейчас нужнее «больницы, дороги и рабочие места». Такого же мнения придерживаются представители Омского обкома КПРФ, один из лозунгов пикетирующих призывал: «Меньше храмов – больше детских садов и школ!». Кроме того, коммунисты не исключают, что ради храма может быть снесен памятник вождю мирового пролетариата. По данным КПРФ, опросы общественного мнения показывают, что более 70% омичей против строительства на Ленинской горке культового сооружения.

В ходе пикетов коммунисты столкнулись с участниками крестного хода, который был приурочен к празднику Сретения Господня. Однако на самом деле, по мнению представителей КПРФ, целью хода был «молебен за строительство храма». В итоге между коммунистами и верующими разгорелся конфликт, который все же не вышел за рамки обычной перепалки. «В адрес пикетчиков из колонны крестного хода раздавалась откровенная ругань. Причем тон задавали как раз руководители мероприятия – священнослужители, одетые в положенные по уставу облачения. До физических конфликтов дело не дошло, видимо, из-за присутствия большого числа полицейских», — сообщается в пресс-релизе КПРФ. В итоге коммунисты обвинили верующих в «намеренной эскалации конфликтной ситуации».

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