Завтра, 18 февраля, в Дискуссионном клубе Аркадия Янковского в Новосибирске выступит журналист, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

Тема встречи – актуальные политические события в России, вопросы Конституции и переформатирования системы власти. По словам основателя и ведущего «Дискуссионного клуба», экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского, Дубнов хорошо в этом разбирается и умеет интересно излагать. «Кроме того, он эксперт, обладающий эксклюзивными знаниями, и тезисы к полемике могут рождаться по ходу разговора», – подчеркнул Янковский.

Аркадий Янковский рассказал «Континенту Сибирь», что встреча пройдёт в новом для Дискуссионного клуба формате. Обычно на сцене присутствуют также приглашенные эксперты, которые вступают в дебаты с гостем. «На этот раз я постараюсь сам разговорить гостя на максимально интересное и, конечно, будет побольше мнений из зала. Местные политологи и возможные оппоненты спикера будут в большем количестве, чем обычно, и будут подавать реплики из зала. Само главное выступления гостя я хочу получить расширенным и более продолжительным», – анонсировал формат мероприятия Аркадий Янковский.

За три года существования Дискуссионного клуба его гостями были Владимир Кара-Мурза, Виктор Шендерович, Константин Боровой, Георгий Сатаров, Лев Шлосберг, Дмитрий Орешкин, Валерий Соловей, Борис Кагарлицкий и другие.

Встреча с Аркадием Дубновым пройдет в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте, 161, 18 февраля в 19:00. Вход свободный.

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