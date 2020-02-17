Причиной взыскания стал долг за электроэнергию перед ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в группу «Мечел»), накопленный за период работы директора.

По данным пресс-службы «Кузбассэнергосбыт», речь идет о Виталии Арвентьеве, который руководил предприятием ЖКХ «Кузбасская ресурсоснабжающая компания-Чебулинский» с 2013 по 2014 год. За время работы компания накопила долг перед энергетиками в размере 12,6 млн руб.

Энергетики направили в арбитражный суд заявление о привлечении бывшего директора к субсидиарной ответственности за то, что он своевременно не подал на банкротство компании.

«По решению суда теперь с бывшего директора каждый месяц будет взыскиваться 50% от заработной платы в счет погашения долга», – сообщил генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров. Сейчас Виталий Арвентьев работает в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа.

Напомним, что ПАО «Кузбассэнергосбыт» – крупнейшая энергосбытовая компания Кемеровской области, работающая в статусе гарантирующего поставщика. В число потребителей, обслуживаемых компанией, входят более 90% потребителей области. В структуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» 4 межрайонных отделения в крупных городах региона, которые включают в себя 44 офисов в населенных пунктах Кузбасса. ПАО «Кузбассэнергосбыт» входит в энергетический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «Мечел-Энерго».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Она объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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