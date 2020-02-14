1 миллиард 300 миллионов рублей планируют потратить в 2020 году на решение проблемы обманутых дольщиков. В предварительный список вошли 18 долгостроев. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, подводя итоги работы строительной отрасли за 2019 год

«По итогам 2019 года введено в эксплуатацию более 1 миллион 756 тысяч квадратных метров жилья или свыше 25,8 тысяч квартир, — сообщил Иван Шмидт. – 66% из них – это многоквартирные дома, 34% — малоэтажное жилье. На сегодняшний день в заделе находятся 1260 квартир, это порядка 6 миллионов квадратных метров».

С привлечением бюджетных средств на территории области введено 53 объекта социальной инфраструктуры, из них 44 объекта построено в рамках национальных проектов. Это школы, детские сады, ФАПы, спорткомплексы, объекты культуры. На эти цели из регионального и федерального бюджетов направлено более 14 миллиардов рублей».

В 2020 году на строительство объектов социальной сферы, в том числе по национальным проектам планируется направить 16 миллиардов рублей и ввести 72 объекта образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Сегодня в Новосибирске строятся три масштабных объекта. «На стройплощадке Многофункциональной ледовой арены забито 1100 свай, — рассказал Иван Шмидт. К концу февраля – началу марта мы планируем начать заливку монолитной плиты и к концу года полностью выполнить каркас здания. Кроме того идет строительство инфраструктуры: спуска с ул. Немировича-Данченко, обводной дороги вокруг арены, начато строительство надземного пешеходного перехода, станции метро «Спортивная». Следующий объект – перинатальный центр. Строительно-монтажные работы мы закончим в этом году, а в 2021 году он будет полностью оснащен медицинским оборудованием. Готовность волейбольного центра составляет 75%, ведутся отделочные работы. Мы надеемся Чемпионат мира 2022 года провести в Новосибирске».

В регионе принимаются меры по достройке проблемных объектов. В 2019 году с помощью бюджетных средств сданы 13 таких домов, более двух тысяч человек получили свои квартиры.

Всего в Новосибирской области остается 59 долгостроев. На 2020 год составлен список из 18 домов, на пять из них подготовлен полный пакет документов для получения финансирования из федерального бюджета. По словам Ивана Шмидта список должны согласовать в фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Объекты у нас остались самые тяжелые, самые емкие, — отметил заместитель министра строительства области Алексей Колмаков. – В этом году создали фонд достройки проблемных объектов. В это году в бюджете Новосибирской области предусмотрено 279 миллионов рублей из областного бюджета, что позволит получить софинансирование в размере 1,016 миллиарда рублей из федерального бюджета через созданный «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области». Это беспрецедентная сумма, такого у нас еще не было».

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