Фигурантам дела новосибирской клиники Мешалкина могут изменить меру пресечения

В ближайшую среду находящимся под домашним арестом фигурантам уголовного дела, связанного со злоупотреблениями в клинике имени Мешалкина, суд может изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Об этом «Континенту Сибирь» сообщил источник, знакомый с ходом процесса. Степень вероятности смены меры пресечения источник оценил, как очень высокую. Напомним, под домашним арестом сейчас находятся бывший директор Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова, а также экс-заместитель директора клиники Евгений Покушалов. Караськов, Бойцова и Покушалов проходят по делу о хищении бюджетных средств в размере более 1,3 млрд рублей.

Дело возбуждено и расследуется управлением ФСБ России по Новосибирской области. В декабре 2019 года фигуранты возместили Министерству здравоохранения РФ чуть более 850 млн рублей. Представляющий интересы Покушалова адвокат Николай Украинцев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» оценил это тогда, как «достаточно позитивный шаг в дальнейшей процессуальной судьбе фигурантов дела».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.