Художественный Новосибирск готовится выйти в большой свет. Сполохи гарантирует художник из мирового Топ-2000 Сергей Брюханов. Он выписывает свет цветом и фактурой, а его картины — карты, указывающие путь российского абстракционизма последних 40 лет. Встречает ценный груз директор Художественной галереи № 1 ВАДИМ МИШУЛИН.

— Вадим, почему такой пиетет перед нижнетагильским художником?

— Во-первых, Сергей давно уже москвич, а во-вторых, сформировался он в конце 80-х под влиянием западного модернизма, причем «радиация» этого течения одинаково проникала везде — и в Новосибирске, и в Нижнем Тагиле, и в Москве. Как раз на это время пришелся пик интуитивного интереса русских художников к новому для русского искусства способу видеть. Русский авангард с его опытами с абстракциями внезапно и бесповоротно возвели тогда в ранг истории. Еще в 1960-е годы авангардизм 1910-х годов волновал неофициальных художников как живой источник для собственного творчества, а уже в 1970-е этот фонарь погас. Переход в осмыслении авангарда все переменил — представьте, советские художники «сдали в архив» открытия зачинщиков абстракционизма Малевича, Кандинского и Татлина!

— Выходит, западная «версия» абстрактного искусства вытеснила русских классиков освободительного движения?

— Именно, сначала тема захватила неформальных художников, но потом быстро распространилась в кругах молодежи, совсем даже не противопоставлявшей себя официальным творческим организациям. В регионах противостояние «союзного» и «несоюзного»» было мягче, там эксперименты не возбранялись.

Искусствовед Наталья Попова — я во многом буду цитировать ее тезисы — утверждает, что 80-е запомнились наблюдателям дискретно. Шумиха, вызванная актуальным искусством, заслонила для исследователей процессы в живописи. Тогда как художники стихийно начали двигаться по пути где-то интуитивного, а где-то аналитического исследования западного искусства. У нас все наоборот — за океаном к тому времени с экспериментами покончили, абстракционизм приобрел музейные формы. Но мы, как это уже не раз бывало, пошли дальше инициаторов — не просто окунулись и осмыслили, но и быстро стали лидерами этого движения.

— В абстрактных работах, где художники от доступных глазу и «бытовому» сознанию сюжетов переходят к планетарным вопросам, живописец пытается найти главный смысл и форму мироздания?

— Вот творчество Сергея Брюханова и есть ответ на вопрос «Как устроен мир?». Брюханов выводит свой ответ через призму русской живописной традиции. Он сумел встроить весь багаж русской живописности в абстрактный образ. Уметь сохранить ядро национальной художественной традиции и при этом последовательно проходить этапы западного пути в осмыслении абстракционизма — это вообще-то дорогого стоит!

— Так, получается, он не отталкивал великих русских футуристов?

— Наоборот: сохранял и развивал традиции русской живописности! Скажу больше, Брюханов, обладая творческой интуицией, сумел восстановить контур мирового абстрактного искусства в России. Разглядывая его работы, можно заметить, как легко он смешивает версии абстракции, максимально работает с цветом, использует контрастные сочетания, напластование цвета, плотные и разбавленные оттенки.

— Обилие «цитат», эта вот «вшитость» в русскую живописную традицию не мешает открывать художнику новые миры?

— Эрудиту история помогает. В творчестве Брюханова просматриваются и российская версия экспрессионизма, и современное противостояние рационализма и экспрессии. Вместо пространства Сергей показывает зрителю пласты и глубину слоев живописи. Объем в его работах представлен через живописную кинетику, фактурность письма. Но доля геометризма обязательно остается. Это, считайте, отражение нашего современного мировосприятия.

— Неожиданно. Русского художника отличает рационализм?

— И рационализм, и в то же время темперамент! Тут Брюханов дает фору не только западным, но и российским коллегам. Художнику важен метод, поэтому его работы складываются в серии и циклы. Работа с цветом — в основе творческого метода Сергея Брюханова, а еще художник сосредоточен на фактуре, живописной кинетике и многослойности. Этот самый красочный слой Брюханов понимает как форму мироздания. Только видит он ее не в формах природного мира, а в реалиях творческого мышления.

— Почему нам важен непосредственный контакт с приезжим художником? Это же столько мороки — страховать, везти, экспонировать его холсты. В Новосибирске есть свой полноцветно мыслящий абстракционист Евгений Заремба!

— Даже лучшим и самодостаточным нужны партнеры по диалогу. Выставки состоявшихся звезд не просто поднимают статус Новосибирска как выставочного центра, заинтересованного в лучших образцах мирового искусства, но и дополняют пазл мирового искусства отсутствующими звеньями. Процесс развития художественной мысли становится непрерывным. Абстрактное искусство — это не личное творчество или локальное движение. Это мировое явление, и Сибирь — часть этого процесса. Творчество Сергея Брюханова важно и ценно, потому что в нем есть все элементы мировой абстракции, российской живописной традиции и современного ответа на противоборство экспрессии и рационализма.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.