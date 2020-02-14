СФО на инвестиционных форумах представит «Сибирский экспресс»

Несмотря на перенос на неопределенный срок инвестфорума в Сочи, стенд сибирских регионов, подготовленный к нему, не останется без дела и будет использован на других мероприятиях. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил председатель исполкома ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Как рассказал Геннадий Гусельников, подготовленный к инвестфоруму в Сочи стенд объединил 10 регионов Сибири и более 70 проектов на общую сумму более 4 трлн рублей. Сам стенд внешне похож на вагоны поезда. «Идея в том, чтобы сделать «сибирский экспресс», который отправляется в Сочи, делая остановки в «точках роста». Эти «точки роста» мы хотим показать нашим потенциальным партнерам на стенде», — пояснил глава исполкома МАСС. Для каждого региона на стенде предусмотрено отдельное рабочее место с презентационными панелями и местами для спикеров. Кроем того, здесь есть конгресс-зона со стойками для подписания соглашений и деловые зоны для общения. В рамках работы форума планировалось 10 региональных презентаций и две больших межрегиональных презентации «Развитие малой авиации» и «Развитие въездного туризма в Сибири».

Напомним, проведение инвестиционного форума в Сочи было запланировано на середину февраля текущего года, однако мероприятие перенесено на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. По словам Геннадия Гусельникова, подготовленный стенд будет использован на Петербургском экономическом форуме, запланированном на июнь. Кроме того, в МАСС надеются, что форум в Сочи все же состоится. «Изготовленные стенды будут использоваться, никаких финансовых потерь нет», — подчеркнул председатель исполкома ассоциации.

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