Президент России Владимир Путин провел 13 февраля встречу с членами рабочей группы по внесению поправок в конституцию страны. Участие в обсуждении принял председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В составе рабочей группы политики, ученые, спортсмены, деятели культуры и общественные деятели. Среди них олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, хирург Леонид Рошаль. Есть в группе и несколько представителей региональных парламентов. В их числе председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В течение месяца в рабочую группу, и в Общественную палату РФ из регионов поступило около пятисот поправок. «Поскольку поправки еще поступают, принято решение продлить срок их рассмотрения, — сообщил после заседания рабочей группы Андрей Шимкив. – А значит, и перечень конкретных изменений может быть расширен».

Рабочей группой рассмотрена и предложена президенту процедура проведения общенародного голосования. Оно пройдет после принятия закона о поправках Госдумой и Совфедом и одобрения его как минимум двумя третями региональных парламентов.

«Поправки очень разные поступают из регионов и от членов рабочей группы, — говорит Андрей Шимкив. – Есть остро-социальные – такие, как индексация заработной платы или поддержка традиционных семейных ценностей. Есть принципиально важное для депутатов положение о парламентском контроле, которое поддержал президент. Есть принципиально важная для каждого настоящего гражданина страны поправка о запрете на отчуждение территорий России, внесенная сибиряком, известным актером Владимиром Машковым. Рабочая группа еще продолжит прием и анализ всех предложений. Механизм, процедура голосования – вопросы, безусловно, важные. Но самое главное, и президент это подчеркнул особо, — что решение по поправкам будут принимать люди. Как люди скажут, так и будет».

Голосование, как решили 13 февраля члены рабочей группы, должно пройти в будний день, который будет объявлен нерабочим. Оптимальным временем для голосования в ЦИКе считают середину апреля.

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