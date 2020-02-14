В Красноярском крае продолжается процесс замены муниципальных руководителей. На этот раз в отставку ушел глава Сосновоборска Сергей Пономарев. Эксперты считают, что процесс будет происходить на протяжении нынешнего года, но ожидают кадровых проблем — должность главы района или города перестала быть привлекательной.

Глава Сосновоборска — одного из городов-спутников Красноярска — Сергей Пономарев заявил об уходе в отставку по собственному желанию. Свое решение он объяснил тем, что «обновление исполнительной власти для города будет полезно». «Уверен, что новый глава придет со свежими идеями, сможет завершить все то хорошее, что мы начали, и дальше работать над развитием Сосновоборска», — рассказал он.

Пономарев возглавлял город на протяжении 15 лет. Впервые он был избран в 2005 году на тогда еще прямых выборах. Очередной срок его полномочий истекал летом нынешнего года. «На этот год уже построено очень много планов. Поэтому раскачиваться некогда. Лучше сейчас, до лета избрать нового главу, чтобы он приступил к работе и взялся за реализацию задуманного. Жизнь в городе не должна останавливаться», — объяснил он выбор времени для отставки.

Как рассказала «Континенту Сибирь» пресс-секретарь городской администрации Юлия Крюкова, Пономарев продолжит работу вплоть до 28 февраля. При этом утвердить его отставку должен городской Совет, заседание которого назначено на 17 февраля. Тогда же будет утверждена и дата голосования по кандидатуре нового мэра. Предположительно, это случится весной-летом нынешнего года. Сначала претендентов отберет конкурсная комиссия, а затем будут голосовать депутаты. До вступления в должность нового главы Сосновоборска эти обязанности будет исполнять первый заместитель Владимир Пьяных.

«Первый заместитель исполняет обязанности во всех случаях, когда, например, мэр находится в командировке или в отпуске. Его назначение, в том числе на период до выборов, не требует согласования депутатов», — пояснила пресс-секретарь.

Это уже второй случай замены долговременного руководителя в городах-спутниках Красноярска. В ноябре прошлого года в отставку добровольно ушел мэр Дивногорска Егор Оль, чей срок полномочий также истекал летом будущего года. Решение тогда объяснялось достижением главной города возраста 66 лет, в то время как по законодательству предельный возраст для работы в органах местного самоуправления составляет 65 лет. Выборные процедуры здесь еще не завершились. Конкурсный отбор из шести претендентов прошли двое, включая нынешнего замглавы Дивногорска.

Помимо этого, в начале нынешнего года в отставку ушли одновременно главы четырех районов края — Енисейского Боготольского, Манского и Идринского.

Политолог Сергей Комарицын считает, что процесс замены муниципальных руководителей будет происходить в регионе на протяжении ближайших месяцев и коснется в первую очередь тех территорий, где в нынешнем году должны пройти выборы. При этом в нынешнем году доля городов и районов, где в 2020 году истекают полномочия глав, достигает 80%.

«Курс на обновление был объявлен достаточно открыто, и логика досрочного снятия здесь понятна: ставка будет делаться на тех, кто теперь станет исполняющими обязанности, и они за эти месяцы должны показать на этом месте хорошие результаты и подойти к выборам подготовленными, с бэкграундом и опытом руководящей работы, да и вообще погрузиться в ситуацию. Забавный момент, что в 2015 году губернатор Виктор Толоконский аргументировал необходимость отмены прямых выборов глав муниципалитетов потерей управляемости. Выборы отменили, но на должностях руководителей конкурсные комиссии в подавляющем большинстве случаев оставили тех же людей. Сейчас речь идет о смене глав городов и районов, но в краевой администрации этот процесс курируют те же люди, который отбирали прежних руководителей в 2015 году», — отмечает политолог.

Комарицын добавил, что при отборе новых глав региональные власти могут столкнуться с проблемой кадрового голода. «Сегодня в крае всего четыре самодостаточных в финансовом плане муниципалитета. У местного самоуправления отобрали практически все — соцзащиту, образование, здравоохранение. И в этих условиях найти желающих заниматься муниципальной работой немного, руководящая должность несет мало что, кроме проблем. Так что замена руководителей в сложившейся застойной ситуации вряд ли принципиально поменяет ситуацию. Но тем не менее, эту инициативу стоит воспринимать скорее положительно, и какие-то плюсы она все же может принести», — добавил он.

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