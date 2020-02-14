Создание в России качественной дорожной сети — вопрос не новый, но актуальный. В своем послании к Федеральному собранию от 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что часть средств Фонда национального благосостояния нужно направить на проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения в регионах, включая автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами и выходы на федеральные автотрассы.

Один из способов повышения качества дорожной сети — строительство цементобетонных дорог. Правительством РФ утверждена «Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», где указано, что к 2030 году доля ввода в эксплуатацию дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме строительства должна составлять до 50%.

О трудностях с реализацией этих планов и перспективах развития дорожного строительства «Континент Сибирь» побеседовал с первым вице-президентом АО «ХК «Сибцем» ВАЛЕРИЕМ БОДРЕНКОВЫМ.

— Валерий Александрович, чем, по вашему мнению, вызвано такое внимание руководства государства к дорожному строительству?

— Весь мир находится в ежедневном поиске точек экономического прорыва. Одно из базовых направлений — совершенствование инфраструктуры. Автомобильный поток увеличивается, загруженность дорог возрастает — ситуация требует принятия серьезных мер. Государство видит проблему и пытается ее решить. В мае 2018 года президент В. В. Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который предусматривает повышенный контроль за безопасностью на дорогах — снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и смертности в связи с ДТП, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и снижение доли этих дорог, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Только на модернизацию региональных и местных трасс, строительство качественных и безопасных дорог выделят 11 триллионов рублей за шесть лет. Средства огромные, их нужно потратить эффективно.

Также есть понимание: необходимо развивать транспортные артерии с запада на восток. Однако некоторые эксперты считают, что от Урала до Дальнего Востока нецелесообразно строить федеральные трассы высшей категории, так как дороги там недостаточно загружены. Убежден, что это нелогично: магистрали были бы загружены, если бы качество трасс позволяло их эффективно эксплуатировать. Транссиб не справляется с грузопотоком, требуются огромные средства на его дальнейшее развитие. Однако это не решит проблему по большому счету. По моему мнению, нужна федеральная трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока (как вариант, в цементобетоне), которая станет реальной альтернативой железнодорожному сообщению. Это даст огромный импульс развитию Урала, Сибири и Дальнего Востока.

— Что подсказывает нам мировой опыт: из чего строить дороги?

— От мирового опыта мы существенно отстаем как в качестве, так и долговечности дорожного полотна. По данным Ассоциации бетонных дорог, в государствах Европы цементобетонное покрытие имеют 13–40% трасс, в Китае — около 50%, в США — 60%. Давайте отойдем от процентов и посмотрим на абсолютные цифры: в России дорог с цементобетонным покрытием 1300 км, а в США — 120 000 км. Это впечатляет.

— Возводить бетонные дороги стали еще в начале 1950-х годов в СССР. Почему в 1980-е все подобные проекты были свернуты?

— Бетонные дороги начали строить за рубежом, затем этот опыт перенял Советский Союз. В 1950-х годах при строительстве применялись отечественные комплекты бетоноукладочных машин Д-181, Д-182 и Д-195 на рельсовом ходу. В 1970-х технология укладки изменилась — стали задействовать машины со скользящей опалубкой на гусеничном ходу. В те годы протяженность бетонных дорог превысила 10 000 км!

Однако через 10 лет строительство подобных автомагистралей прекратилось, так как стал очевиден ряд дефектов — таких как трещины дорожного полотна, разрушения в поперечных температурных швах, сколы кромок и углов плит и т. д. Одна из главных причин возникновения повреждений — дефицит качественных цементов. В то время отсутствовал ГОСТ на дорожный цемент.

Таким образом, серьезное нарушение технологии строительства и эксплуатации дорог, применение некачественного сырья привело к тому, что использовать технологию в РФ запретили, научные исследования в данной области прекратили, и дороги с цементобетонным покрытием строить перестали.

— А что мешает вести строительство дорог с применением цементобетона в современной России?

— Возведение цементобетонной дороги требует четкого соблюдения технологии от нулевой до конечной стадии строительства. Необходимо разработать новую нормативно-техническую документацию. Не хватает специализированной техники и квалифицированных кадров. Сегодня Министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство не решаются изменить технологию строительства, так как это предполагает высокий уровень ответственности и дополнительное внимание к строительству дорог с ЦБ-покрытием. Это сложности, но они преодолимы. Также использованию цементобетонных технологий мешают мифы. Говорят, что цементобетонную трассу строить дорого и долго и что ей требуется постоянный ремонт (а проводить его нереально). Это не так! Вокруг цементобетонных дорог много и других заблуждений — например, что на них образуется колея, а эксплуатировать их в сложных климатических условиях, в том числе на обводненных грунтах, якобы невозможно. Именно из-за таких мифов приоритет в российском дорожном строительстве еще долгие годы будет за асфальтобетоном.

— Давайте разберемся со всем по порядку. Прежде всего, имеют ли под собой почву мифы о низких эксплуатационных качествах цементобетонных дорог?

— Цементобетон — очень износоустойчивый материал, способный справляться с большим транспортным потоком и выдерживать автомобили с бОльшей нагрузкой на ось. В итоге получаетcя дорога со сроком службы не менее 30 лет, которую не нужно ремонтировать каждый летний сезон, ограничивая транспортный поток.

Цементобетонные дороги долговечны, в том числе с учетом применения минеральных и химических добавок, препятствующих возникновению коррозии бетонов, их срок службы может достигать 50 лет и более. Такие автомагистрали устойчивы к агрессивному воздействию среды, обеспечивают высокое сцепление с колесом, отсутствие пыли, а также лучшую видимость на дороге, что содействует повышению безопасности дорожного движения. Кроме того, в летний период от цементобетонного покрытия нет испарений битума и других вредных компонентов асфальта. ЦБ-дороги отличаются минимальным негативным воздействием на окружающую среду. И даже снижают расход топлива! К тому же их полотно отлично служит в различных климатических условиях — оно выстоит и в суровую зиму, как в Сибири, и в жаркое лето, как на юге нашей страны. Есть решения, позволяющие не допускать образования на цементобетонной дороге колеи от шипованных шин. Также разработаны и применяются технологии по ремонту таких покрытий. Скорость строительства не ниже, чем при использовании битума.

— Второй, но не менее важный вопрос: дорого ли строить ЦБ-дороги?

— Президент РФ применительно к разным отраслям сегодня оперирует термином «жизненный цикл». Стоимость строительства цементобетонной дороги сопоставима с ценой асфальтобетонной. Зато в рамках жизненного цикла в 30 лет цементобетонное покрытие значительно дешевле.

Так, согласно исследованию РБК «Анализ перспектив развития технологии строительства цементобетонных дорог в России», исходя из расчетов, основанных на современных инженерных решениях и ценах на битум и цемент, затраты на строительство сопоставимы, а при определенных условиях цементобетонные покрытия дешевле асфальтобетонных. С учетом же ремонтных затрат общая стоимость цементобетонных дорог ниже на 30–40%. У них межремонтный срок эксплуатации 12 лет, а у дорожных покрытий — в среднем три года. О долговечности цементобетона я уже говорил.

— Вы упомянули, что в советское время от строительства ЦБ-дорог отказались в том числе из-за низкого качества цемента. Устранена ли эта проблема сегодня?

— Цементники, в том числе холдинг «Сибирский цемент», готовы обеспечить дорожных строителей высококачественной продукцией. Сейчас нет дефицита цементов — российские заводы загружены примерно на 50%. Причем предприятия приближены к участкам строительства дорог, цемент не придется возить за тысячи километров. Постепенно совершенствуется нормативная база по дорожным бетонам и цементам. Иная ситуация с асфальтом. Битумные производства в стране высоко загружены. Стоимость этого материала неуклонно растет. Учитывая прогнозируемые объемы дорожного строительства, недостаток производства нефтяных дорожных битумов будет ощущаться уже к 2022 году, а к 2025-му, по данным РБК, потребуется дополнительно до 2 млн тонн продукции. Восполнить такие объемы можно исключительно за счет увеличения импорта битумов, что несет значительные экономические и политические риски.

— Какое влияние окажет развитие сети ЦБ-дорог на цементную промышленность?

— Как и другие эксперты, аналитики «Сибцема» считают, что возведение цементобетонных автотрасс создаст мультиэффект в экономике нашей страны в целом и цементной отрасли в частности. Чтобы построить четырехполосную автомагистраль протяженностью 100 км, потребуется около 200 тыс. тонн цемента, это существенный объем для любого завода. Если строительство ЦБ-дорог получит должное развитие, производственные мощности цементных предприятий возрастут — возникнут условия для притока квалифицированных кадров и создания новых рабочих мест. Холдинг «Сибирский цемент» готов содействовать реализации программы, направленной на строительство безопасных, надежных и долговечных дорог в России.

— Сейчас в центре внимания 2000-километровая частная автомагистраль «Меридиан». Не случайно застройщик выбрал цементобетонное покрытие. Почему именно его при всех сложностях?

— «Меридиан» — частная дорога, и собственникам, конечно, прежде всего важно сокращение себестоимости и сроков окупаемости магистрали. Оценив все факторы и отбросив мифы, они пришли к однозначному выводу, что трассу необходимо исполнять именно в цементобетоне. Если государство — так же, как частный бизнес — будет объективно оценивать различные покрытия с учетом жизненного цикла, то и для него станет очевидно, из чего стоит строить дороги.

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