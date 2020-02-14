13 февраля на территории аэропорта Толмачёво прошло совместное совещание заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова и первого заместителя председателя Правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.

Совещание было посвящено вопросу создания центра послепродажного обслуживания воздушных судов российского производства на территории международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина. В нем приняли участие член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, представители федеральных и региональных органов власти, предприятий авиационной отрасли.

Участники совещания рассмотрели предложенный аэропортом вариант размещения центра. Планируется, что ангар для размещения центра будет построен в западной части территории аэропорта Толмачёво перед строящимся новым перроном на 21 место стоянки воздушных судов. Площадь центра составит более 6,5 тыс. кв. м и позволит обслуживать одновременно до восьми воздушных судов Sukhoi Superjet 100 или четырёх МС-21.

По мнению генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича, географическое положение и транспортный потенциал Новосибирской области во многом объясняют выбор места для размещения нового центра ТОиР воздушных судов российского производства, а технические возможности аэропорта Толмачёво позволят организовать его работу максимально быстро.

«Близость к федеральной трассе М-51 и широкая маршрутная сеть аэропорта сделают логистику по запасным частям самолётов максимально эффективной. Кроме того, Новосибирская область обладает мощным кадровым потенциалом. Ежегодно Новосибирский государственный технический университет готовит около 100 специалистов по обеспечению технического обслуживания и ремонта воздушных судов», — отметил Евгений Янкилевич.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,747 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 100 направлений полётов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2 300 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.

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