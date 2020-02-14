Будущее сибирской стройиндустрии определят в Новосибирске

На четыре дня Новосибирск станет российским центром компетенций в области строительства, архитектуры и дизайна. 18 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартует масштабная выставка «Сибирская строительная неделя». В этом году ее экспонентами станут более 130 российских и мировых производителей стройматериалов. В деловой программе — семинар «ДОМ.РФ», III Форум дизайнеров и архитекторов Сибири, международный интерьерный фестиваль HomeFest.

«Сибирская строительная неделя» продолжает укреплять свой международный статус, — говорит руководитель выставки Мария Золотухина. — В этом году участие в выставке примут более 130 компаний из России, Китая, Германии, Дании, Казахстана и Узбекистана. Компании представят новинки в области строительных и отделочных материалов, инженерных систем, фасадов, кровли, дверей и окон, освещения и электротехники, лифтов и декора».

В экспозиции зарубежных участников — оборудование для производства бетонных труб датской компании HawkeyePedershaab, бетоносмесители и асфальтоукладчики немецкой Masa, выключатели и мультимедийные розетки испанской Simon, лаки и напольные покрытия китайской First New Material и другое.

«Участие в «Сибирской строительной неделе» дает шанс посмотреть, какой путь прошли за год наши конкуренты, обменяться идеями и знаниями с коллегами», — комментирует коммерческий директор компании «Система-PRO» Андрей Самойлов.

Деловая программа выставки ожидается масштабной. Впервые в ней примет участие «ДОМ.РФ», который проведет семинар для застройщиков по практическому применению Стандарта комплексного развития территорий и новым механизмам жилищного финансирования. Эксперты расскажут о принципах проектирования и застройки для формирования комфортной городской среды и на примере готовых проектов покажут эффективность внедрения Стандарта. Заключительную часть семинара «ДОМ.РФ» посвятит проектному финансированию и программе льготного субсидирования под 7,5% годовых для МСП от Минэкономразвития РФ.

Запланирован круглый стол на тему повышения эффективности работ в сфере строительства при реализации национальных проектов. Проведет заседание полпред президента России в СФО Сергей Меняйло. Мероприятие объединит представителей региональных отраслевых министерств и лидеров сибирского строительного рынка.

III Форум дизайнеров и архитекторов Сибири в этом году объединит около 3 тыс. дизайнеров и архитекторов из регионов восточной части России и стран СНГ. Для специалистов участие в форуме — уникальная возможность узнать о последних трендах в архитектуре и дизайне в живом общении с ведущими экспертами.

Кроме этого, впервые на площадке выставки пройдет международный интерьерный фестиваль HomeFest. Проект призван поддержать развитие российского рынка товаров для интерьера. HomeFest адресован дизайнерам интерьера, дизайнерам по текстилю, дизайнерам по шторам, архитекторам, декораторам, импортерам и дистрибьюторам.

«Объединяя лучшие решения и идеи, формируя условия для прямого диалога власти и бизнеса, «Сибирская строительная неделя» выполняет роль драйвера роста и развития стройиндустрии в восточной части России», — подчеркнула Мария Золотухина.

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