Вопрос капитального ремонта виадука в городе Карасуке был одним из наиболее острых в программе выездного заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике в Карасук и Баган.

Стоит отметить, что особенность Карасука в том, что он разделен и окружен железнодорожными ветками. Виадук — единственный беспрепятственный маршрут через железнодорожные пути. Ежедневно здесь проезжают тысячи легковых и грузовых автомобилей. Если закрыть виадук на полтора года, как планируется, – Карасук встанет в пробках. Встанет и транзитный транспорт, в том числе и из Казахстана. Альтернатива виадуку – ехать через железнодорожный переезд. Но поскольку здесь часто ходят маневровые поезда, для автомобилистов шлагбаум чаще закрыт. Поэтому о предстоящем капремонте виадука горожане говорят как о коллапсе.

Депутаты проанализировали проблему. «Когда виадук передали на баланс нашего управления, соответственно, было проведено обследование, которое выявило, что путепровод нуждается в срочном капитальном ремонте. Есть повреждения по опорным частям. Износ сверхнормативный, — доложил депутатам заместитель начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Валерий Садков. — Работы будут производиться на половине проезжей части моста. Перекрываться будет только одна полоса с организацией светофорного регулирования. Всего на период строительства, когда будут меняться балки, опорные части, необходимо будет 8 «окон» по пять часов, когда движение будет перекрываться полностью. Планируем, что все эти работы подрядчик будет производить в ночное время, чтобы максимально убрать неудобство для людей».

В ходе обсуждения проблемы в районной администрации прозвучал и еще один вариант – сделать технологическую дорогу, чтобы на время ремонта пустить транспорт в обход.

«Когда 70 процентов дорог области все еще не в нормативном состоянии, позволить себе иметь два пути под большегрузные автомобили — для бюджета это будет тяжело, — оценил предложенный вариант председатель комитета Федор Николаев. А вот решить вопрос по проведению капитального ремонта за один сезон – задача не простая, но выполнимая. Надо смотреть проект организации строительства. Разрабатывать проект организации работ – как временную, так и постоянную схему. Использовать светофорное регулирование. По Новосибирску мы видим, как сменой фаз светофорного движения, в зависимости от нагрузки в том или ином направлении, решаются вопросы в 20-30% случаев. Те же методы надо использовать и в Карасуке. Нерациональных решений быть не должно. Нужен четкий математический расчет и разумный подход, которыми мы должны пользоваться», — подчеркнул Федор Николаев, заметив при этом, что «необходимо предусмотреть запасные пути объезда, переезда на случай нестандартной ситуации».

Глава Карасукского района Александр Гофман поднял вопрос ремонта участка дороги – Черноозерка- Карасук протяженностью без малого 5,5 км, который с ремонтом виадука может стать еще более актуальным. «Когда идут дожди, здесь буквально тонут большегрузы. Необходимо хотя бы защебнить этот участок», — высказал предложение Александр Гофман. «В прошлом году вопрос ремонта этого участка дороги в министерстве рассматривался, давали задание, но по-прежнему никакого движения!» — заявил депутат Александр Кулинич, в наказах которого ремонт проблемной дороги.

Как выяснили депутаты, этот участок стоит в программе ремонта 2022 года. Сейчас проект проходит экспертизу, необходимо еще решить земельный вопрос. «Трасса Купино-Карасук, частью которой является этот участок – это «дорога жизни» для четырех районов – Чистоозерного, Купинского, Баганского и Карасукского. Еще затрагивает и часть Татарского района. Приоритет у проекта безусловный. Мы хотели бы видеть от министерства системный подход», — высказал позицию парламентариев Федор Николаев.

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