В наступившем году новосибирские предприниматели смогут воспользоваться новой формой господдержки — инвестиционным налоговым вычетом. Какими еще преференциями сегодня может воспользоваться бизнес, разбирался «Континент Сибирь».

Как рассказала «Континенту Сибирь» заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко, инвестиционный налоговый вычет начал действовать в регионе с прошлого года. Как и большинство мер государственной поддержки, вычет носит заявительный и компенсационный характер. То есть бизнес сначала вкладывает средства в инвестиционные проекты, затем подает заявку на частичное возмещение или налоговые преференции.

«Поскольку налог на прибыль — годовой налог, за 2019 год при формировании отчета бизнесмены уже могут эту меру поддержки использовать», — пояснила парламентарий. Вычет предполагает снижение ставки налога на прибыль, зачисляемой в региональный бюджет (составляет 17%), до 5%. Преференция распространяется на 90% вложенных предприятием средств. То есть компания купила оборудование на условную сумму 100 млн рублей, которые являются инвестиционными расходами. На 90 млн рублей из них потенциально можно уменьшить налог на прибыль. Сейчас в списке предприятий, которые могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, значатся только обрабатывающие производства, однако перечень планируется дополнить.

«Изначально мы приняли решение о том, что внедрим эту меру поддержки для обрабатывающих производств, а дальше будем расширять список. Президент в своем послании одобрил работу регионов по принятию этого инструмента господдержки, две трети выпадающих доходов областного бюджета при этом будут компенсироваться из федеральной казны.

Так что, я думаю, это еще один повод для того, чтобы расширить список потенциальных получателей вычета», — сказала Ирина Диденко. Планируется, что инвестиционная льгота будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно.

Форм господдержки бизнеса, включая региональные и федеральные преференции, много. Разобраться в них помогает Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР). Как уточнили «Континенту Сибирь» в АИР, региональная финансовая поддержка бизнеса предоставляется в виде налоговых льгот и субсидий. Преференции можно получить, подготовив пакет для конкурсного отбора.

«В своей работе мы постоянно получаем обратную связь от инвесторов и знаем, насколько та или иная мера работает, или же требует доработки. Мы формируем предложения по программам поддержки бизнеса, передаем их операторам – Минпромторгу, Минэкономразвития и другим ведомствам», — пояснила директор департамента по работе с инвесторами АИР Елена Гоголева.

Один из востребованных механизмов поддержки бизнеса — программа регионального минэкономразвития по поддержке капитальных вложений инвесторов. В прошлом году власти пересмотрели систему отбора по этой программе, сделав ее более понятной и прозрачной. Теперь проекты оцениваются по количественным и качественным показателям, каждый из которых имеет балльное значение. Среди показателей — объем инвестиционных вложений, срок окупаемости, количество создаваемых новых рабочих мест и др. Проекты, преодолевшие установленную планку по баллам, признаются победителями.

Например, инвесторы двух крупных проектов в сфере логистики недавно получили налоговые льготы по имуществу и прибыли на 7 лет в размере около 300 млн рублей. Инвесторами, как правило, выступают новые предприятия, однако на компенсацию может претендовать и уже действующее предприятие, к примеру, модернизирующее производство.

К слову, в минувшем году лимит налоговых льгот для инвесторов был существенно увеличен: с 850 млн рублей он вырос почти до 5 млрд рублей. Агентство инвестиционного развития, выступая в качестве координатора, подбирает меры поддержки, которые подходят конкретным предприятиям. По словам руководителя направления департамента по работе с инвесторами АИР НСО Анны Горбуновой, часто бизнесмены рассчитывают на одни меры поддержки, но в ходе консультации со специалистами АИР приходят к выводу о целесообразности других.

«Что касается субсидий, то компенсируются затраты на приобретение оборудования, на гашение процентной ставки по банковскому кредиту, на выплату купонного дохода по облигациям и другие», — сказала Анна Горбунова. При этом средства бизнесмены получают «живыми деньгами». Размер компенсации зависит от программы, допустим, по линии регионального минпромторга предприниматели могут вернуть до 50% средств, вложенных в приобретение оборудования.

Как рассказала «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора АО «Санаторий «Краснозерский» Елена Винакова, их организация пользуется господдержкой в виде субсидий и льготами по налогу на имущество. В том числе санаторий компенсировал часть процентной ставки по имеющимся инвестиционным кредитам, часть затрат на строительство нового корпуса, капитальный ремонт лечебного отделения и столовой, обновление номерного фонда, приобретенное новое технологическое оборудование. «Сначала мы вкладываем средства, потом получаем возмещение. Мы реинвестируем в развитие нашего санатория, чтобы соответствовать новым стандартам, в том числе мировым, и пожеланиям всех наших гостей, которые приезжают к нам как на лечение и реабилитацию, так и на отдых. С Агентством инвестиционного развития мы работаем с 2015 года, опыт положительный — нас консультируют, помогают в оформлении документов, в том числе с составлением бизнес-планов, организуют взаимодействие с органами власти», — сказала Елена Винакова.

Недавно список инвестпроектов, которые могут претендовать на получение господдержки, пополнили проекты по созданию инфраструктуры для цифровой экономики. Как пояснили в АИР, к ним все больше начали обращаться инвесторы, работающие с «цифрой». Это касается как цифровой трансформации уже существующих предприятий, создания программных продуктов или строительства ЦОДов, так и проектов в сфере развития городской среды, вроде «Умного города».

«Господдержка идет вслед за развитием и трендами, федеральными и региональными. Что-то устаревает, что-то новое появляется, некоторые программы переформатируются. Тот же инвестиционный налоговый вычет, к примеру, приходит на смену льготе по налогу на прибыль. С 2023 года регионы утрачивают право применять льготы на прибыль, но появилась новая федеральная мера поддержки», — рассказала Елена Гоголева.

В 2019 году Агентство инвестиционного развития сопровождало 11 компаний — претендентов на господдержку, сумма инвестиций по их проектам составила 12,8 млрд рублей. Агентство занималось экспертизой документов, разработкой, актуализацией бизнес-планов и последующим сопровождением. В итоге сумма господдержки компаний (налоговые льготы и субсидии) составила 1,4 млрд рублей на срок до 7 лет.

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