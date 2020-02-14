Новые мусорные полигоны появятся в Новосибирской области

Программу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области необходимо актуализировать. Такое решение было принято на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО). Депутаты обсудили строительство новых полигонов, ликвидацию несанкционированных свалок и перспективы раздельного сбора мусора.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начала действовать в Новосибирской области с января 2019 года. Региональным оператором стало ООО «Экология — Новосибирск».

На сегодняшний день услуга эта предоставляется в 683 населенных пунктах, в которых проживает более 2 млн 707 тыс. человек — это 97% населения региона. Отходы, собранные на территории области, направляются на 21 полигон, 13 из которых оснащены системами весового контроля, это позволяет учитывать около 93% ТКО. За 2019 год на полигоны поступило более миллиона тонн мусора.

Как рассказал депутатам министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в рамках государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» в 2019 году построены четыре площадки временного накопления в Венгеровском, Кочковском, Убинском и Усть-Таркском районах. Идет проектирование полигонов в Чулымском и Маслянинском районах, начата реконструкция в селе Северное.

В 2020 году планируется строительство площадок в Доволенском, Здвинском, Маслянинском, Усть-Таркском и Чулымском районах, городе Болотном, проектирование полигона в городе Каргате. Кроме того, планируется построить мусорные полигоны возле Куйбышева, Тогучина, Татарска в рамках частных концессионных инициатив.

«В первую очередь необходимо актуализировать программу по развитию системы обращения с отходами, — отметил председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский. — У нас очень разные районы. Один район находится рядом с городом, и там своя специфика. А в таких отдаленных районах, как Чановский или Кыштовский, у жителей возникают совсем другие вопросы. Поэтому нужно проработать изменения в программу».

Заместитель председателя комитета ЗС НСО Дмитрий Козловский задал вопрос о количестве несанкционированных свалок на территории области.

«За 2019 год поступило 98 обращений о несанционированных свалках, по которым принято решение: 36 свалок ликвидировали сами собственники, 7 — органы местного самоуправления, — ответила генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова. По оставшимся ситуация сложная. Многие из них находятся в Караканском бору, а владельцем этих лесных угодий является Росимущество, которое готово ликвидировать эти свалки только в случае, если их вина будет установлена в судебном порядке».

«Подавайте в суд, — порекомендовал Евгений Покровский. — Если что, мы вас поддержим».

Еще один вопрос Дмитрия Козловского касался утилизации использованных батареек. Евгений Покровский обратился к заместителю губернатора Новосибирской области Сергею Сёмке с просьбой поставить задачу профильному министерству и решить эту проблему.

«У нас стоит в повестке вопрос о реализации новой концепции, новой работы в рамках 89-го Федерального закона, — отметил заместитель председателя комитета Вадим Агеенко. — Но при этом госпрограмма «Развитие системы обращения с отходами», которая действует у нас в регионе с 2015 года, очень плохо финансируется. И сказать, что она продвигает мусорную реформу, вообще нельзя. Там шесть показателей, которые касаются и полигонов, и установки сортировочных комплексов. Некоторые из них, например, по раздельному сбору, тогда вообще не финансировали. Сейчас небольшие средства выделили. А ликвидация свалок вообще не финансировалась с 2015 по 2018 год. Для ответа на вопрос, сколько убрали, нужно понять, на какие деньги. Откуда у муниципалитетов эти деньги?»

Еще одна задача на ближайшее время — оснастить существующие полигоны линиями сортировки. По состоянию на 31 декабря емкостями для раздельного накопления отходов оснащены 2287 контейнерных площадок. Основное количество таких контейнеров расположено в г. Новосибирске, также емкости установлены в Коченево, Краснообске, городе Оби, Ордынском. По словам Дениса Архипова, планируется увеличение количества населенных пунктов, в которых будут установлены контейнеры для раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.

«Принято решение создать рабочую группу под руководством вице-губернатора Сергея Сёмки, — подвел итоги заседания Евгений Покровский. — В ее состав войдут представители нашего комитета, бюджетного и аграрного комитетов. Мы решили объединить и систематизировать актуализированную программу вместе с вопросами и замечаниями, которые были высказаны депутатами, и теми, что прозвучали в докладах министра и регионального оператора, и вынести этот вопрос на апрельскую сессию».

Напомним, с 1 января 2019 года в Новосибирской области тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на одного человека составлял 92,42 рубля. С начала 2020 года его снизили до 59,88 рубля. Вместе с тем в ООО «Экология — Новосибирск» недовольны размером тарифа, установленного с января 2020 года. Компания уже обратилась в прокуратуру с просьбой подтвердить правильность его обоснования. Об этом 12 февраля на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области сообщила генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

«В ООО «Экология — Новосибирск» считают, что обоснование, предоставленное департаментом по тарифам, выполнимо. Они все равно будут поднимать вопрос, связанный с повышением тарифа, — прокомментировал председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский. — В компании считают, что оптимальный тариф — в пределах 62–65 рублей. На мой взгляд, по сравнению со всеми остальными субъектами это выглядит достойно».

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