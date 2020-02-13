В 2019 году мэрии Новосибирска удалось привлечь дополнительные средства на капитальные расходы, добиться почти 100%-ного исполнения бюджета и решить многие городские вопросы в условиях бюджетного дефицита. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на 41-й сессии Совета депутатов города Новосибирска, выступая с отчетом о работе муниципалитета за прошлый год.

Отчет мэра перед депутатами — важная часть подведения итогов работы городской администрации за год. 12 февраля мэр города Новосибирска Анатолий Локоть представил депутатам городского Совета основные показатели работы департаментов мэрии в 2019 году. В свою очередь, депутаты прокомментировали и оценили работу городской администрации.

Анатолий Локоть сообщил, что в условиях дефицита бюджета городу удалось добиться роста объемов межбюджетных трансфертов и капитальных расходов в 2019 году, которые стали рекордными за последние четыре года и составили более 6 млрд рублей (1,2 млрд рублей — собственные средства города). Это стало возможным благодаря участию Новосибирска в национальных проектах и федеральных программах, а также привлечению средств на крупные инфраструктурные объекты.

Кроме того, мэр отметил лучшее за пять лет исполнение бюджета (99%) и то, что городу удалось вернуть часть долга федеральному бюджету (700 млн рублей). Налоговые поступления в городской бюджет приросли на 11% по сравнению с 2018 годом.

«Новосибирск получил норматив отчислений по упрощенной системе налогообложения в размере 10% — это дополнительно более 990 млн рублей в бюджет. Причем теперь этот норматив закреплен бессрочно», — подчеркнул мэр.

Дополнительной возможностью пополнить бюджет города в 2020 году станет поступление 20% от собираемого транспортного налога. Эти средства пойдут в том числе и на решение проблем дорожно-транспортной сферы, которую мэр назвал «болевой точкой» города.

«Да, метрополитен получил поддержку через тариф — впервые в нем заложена инвестиционная составляющая. Нужно искать возможности для приобретения не менее одного поезда ежегодно», — уточнил Анатолий Локоть.

Подводя итог выполнению программы капитальных ремонтов, мэр подчеркнул, что в новом году планируется ее продолжить, не сбавляя темпа, учитывая возросший интерес к ней со стороны новосибирцев. В 2019 году по программе капремонтов в Новосибирске удалось отремонтировать 496 многоквартирных домов, провести более 1000 видов работ.

Также за минувший год в городе было благоустроено 349 дворов. Из них 46 — на федеральные средства, 303 — по наказам избирателей. Мэр напомнил, что начиная с 2020 года жители участвуют в софинансировании ремонтов дворов, он призвал депутатов вместе работать с жителями, объясняя им суть нововведений в вопросах благоустройства.

Отчитываясь перед депутатами, глава города признал, что средств бюджета не хватает на решение всех городских вопросов. «Важно, что в сложившихся условиях город развивается: строятся детские сады, школы, новые кварталы, благоустраиваются парки и дворы, ремонтируются дороги. Для меня это главное», — резюмировал мэр.

Отметим, что власть планирует привлекать бизнес к решению некоторых задач. Так, например, мэрия рассчитывает на поддержку предпринимателей в сумме 50 млн рублей на развитие набережной Оби.

Депутаты горсовета поддержали намерения мэрии активнее использовать концессии при решении актуальных городских вопросов. Председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко напомнил собравшимся об успехе заключенной концессии по муниципальным банным комплексам в прошлом году.

По завершении отчета мэра и выступлений руководителей департаментов мэрии свои отзывы о работе городской администрации в прошедшем году представили и другие депутаты Совета депутатов Новосибирска.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин заметил, что департаменты мэрии справились со своей работой, несмотря на прошедшую в муниципалитете реорганизацию и недостаток бюджетных средства для решения городских проблем.

«В прошлом году принят ряд важных решений по изменению структуры мэрии. В частности, управление по жилищным вопросам включилось в состав департамента строительства и архитектуры, перераспределили полномочия по обустройству зеленых зон между департаментом транспорта, а также департаментом культуры, спорта и молодежной политики. Структурные изменения не повлияли на качество нашего взаимодействия с коллегами из мэрии. В целом в ситуации нехватки средств считаю, что городская администрация справилась с поставленными задачами, и работу департаментов можно признать удовлетворительной», — отметил Кудин.

Председатель комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин предложил отметить успехи департамента образования мэрии и озвучил ряд пожеланий к его дальнейшей работе.

«Успехи департамента впечатляют, но считаю, что необходимо обратить внимание на низкий процент выполнения наказов избирателей в сфере образования. Например, у нас сегодня не все образовательные учреждения готовы работать с особенными детьми. Также необходимо укреплять материально-техническую базу учреждений 50–60-х годов постройки. Не менее важно принять дополнительные меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений и улично-дорожной сети вблизи них, а также урегулировать вопрос обеспеченности кадрами и оборудованием медицинских кабинетов школ и детских садов», — заметил Николай Тямин.

В свою очередь, председатель комиссии по наказам избирателей Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный согласился, что в 2019 году мэрия решала свои задачи в условиях дефицита средств. Депутат проинформировал участников заседания, что на выполнение наказов избирателей в минувшем году в городе было направлено 2 млрд 112 млн рублей при плане в 2 млрд 141 млн. В качестве основной причины недовыполнения плана депутат назвал превышение принятых обязательств перед избирателями над бюджетными возможностями.

По итогам прошедшей сессии, выслушав отчет мэра Анатолия Локтя и руководителей департаментов мэрии Новосибирска, депутаты абсолютным большинством одобрили работу главы города и всей городской администрации в 2019 году.

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