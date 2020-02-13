Новосибирская «Обувь России» получит московскую прописку

Владельцы ООО «Обувь России» приняли решение о смене местонахождения компании, которая теперь будет «прописана» в Москве.

Сообщение о принятом решении опубликовано в четверг на сайте центра раскрытия корпоративной информации. До сих пор компания, занимающаяся розничной продажей обуви, была зарегистрирована в Новосибирске, на улице Приграничной. Согласно принятому решению, адрес общества сменится на московский, соответствующие изменения будут внесены в устав компании.

Учредителем ООО «Обувь России» является ПАО «ОР», руководит обеими компаниями Антон Титов. Оперативно получить комментарий по изменениям в «Обуви России» «Континенту Сибирь» не удалось. Напомним, у основанной в 2003 году группы компаний «Обувь России» есть штаб-квартира в Новосибирске и офис в Москве. Компания управляет 908 магазинами и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

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