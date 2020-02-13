Завод «Мон’дэлис Русь» под Новосибирском выставлен на продажу

Компания «Мон’дэлис Русь» продает законсервированный завод кондитерских изделий, построенный на территории новосибирского Промышленно-логистического парка. По данным «Континента Сибирь», сумма сделки может достигать $25 млн.

Продажей завода занимается международная консалтинговая компания CBRE. На сайте компании указано, что объект продажи включает производственно-складской комплекс, состоящий из производственного блока, склада сырья, административного блока, склада готовой продукции и сооружений для работы кондитерского производства. Общая площадь имущественного комплекса составляет 40 тыс. кв. м. Строительство завода началось в 2014 году, консервация – в декабре 2017-го. Степень готовности объекта сегодня составляет 80%.

Стоимость продажи в CBRE не называют. По данным источников «Континента Сибирь», речь может идти о сумме в $25 млн. В «Мон’дэлис Русь» эту сумму не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на то, что информация является коммерческой тайной. Напомним, решение о продаже недостроенного завода под Новосибирском производитель кондитерских изделий принял в конце минувшего года. Как пояснял тогда старший директор интегрированной цепочки поставок в Восточной Европе «Мон’дэлис Русь» Дмитрий Шаченок, решение о продаже здания завода было принято «с целью увеличения эффективности инвестиций в производство в России». Компания планирует концентрировать инвестиции на действующих производственных площадках в Великом Новгороде, Покрове и Собинке.

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