12 февраля глава региона посетил Бердск с рабочим визитом, в ходе которого проверил, насколько эффективно реализуются нацпроекты в системе здравоохранения.

Губернатор проконтролировал качество капитального ремонта Бердской центральной городской больницы и детского поликлинического отделения № 1. Работы велись в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь в поликлинике открытая регистратура, установлены инфоматы, появилась зона комфортного ожидания, оборудовано удобное пространство для маломобильных пациентов. Есть комната для кормления малышей и зал для занятий лечебной физкультурой. Для обновленного отделения приобрели новое современное оборудование.

В ходе рабочей поездки в Бердск Андрей Травников обратился к представителям трудовых коллективов учреждений, предприятий и общественности города. По его словам, Бердск хорошо показал себя в выполнении национальных проектов и удачно дополнил нацпроект «Здравоохранение» собственными инициативами, такими как служебное жилье для врачей, целевое обучение медиков. Губернатор отметил, что Новосибирская область сейчас лидирует по исполнению нацпроектов среди сибирских регионов. «Наша задача – своевременно дополнять нацпроекты необходимыми мероприятиями – для того, чтобы они давали эффект. Призываю готовиться в последующие годы к напряжённой и, я уверен, результативной работе на благо нашего региона, города Бердска и жителей Новосибирской области», — подытожил выступление глава региона.

Напомним, что национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

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