Некоммерческая организация «Больничные клоуны НОС» и новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» 17 февраля проведут совместную акцию к международному Дню спонтанного проявления доброты. В этот день пройдут показы фильмов «Особенные» и «Анна Франк. Параллельные истории». Это простой и понятный способ стать частью большой важной работы — все сборы будут направлены в пользу организации «Больничные клоуны НОС».

День спонтанного проявления доброты 17 февраля организован «Победой» совместно с некоммерческой организацией «Больничные клоуны НОС». Все средства, собранные от продажи билетов на благотворительные сеансы фильмов «Особенные» и «Анна Франк. Параллельные истории» будут направлены на поддержку деятельности больничных клоунов. Перед сеансами участники этого социального проекта расскажут зрителям о своей работе.

Также в этот вечер в фойе «Победы» состоится открытие выставки фотографий Вячеслава Ковалевича «Соль». На фотопортретах, вошедших в экспозицию, — участники организации «Больничные клоуны НОС», веселые и грустные, погруженные в размышления, один на один со своими чувствами. Выставка будет открыта до 22 февраля, вход свободный.

Фильмы, которые зрители увидят в этот вечер, говорят о надежде и сострадании языком искусства. «Особенные» — трогательная история о волонтерах, помогающим детям и подросткам с аутизмом. Режиссерский дуэт Эрика Толедано и Оливье Накаша многие помнят по фильму «1+1» 2011 года, который стал настоящим хитом: тогда благодаря горячему отклику зрителей «Победа» приобрела несколько инвалидных кресел для людей, которые в этом нуждались.

Второй фильм в программе благотворительного вечера — итальянская документальная лента «Анна Франк. Параллельные истории», посвященная трагическим страницам истории. В фильме Хелен Миррен перечитывает дневниковые записи девочки, погибшей в лагерях Холокоста, и воспоминания ее уцелевших сверстниц, а наша юная современница путешествует по памятным местам, связанным с самыми горькими событиями Второй мировой.

День спонтанного проявления доброты был задуман около двадцати лет назад несколькими благотворительными организациями. Его цель — напомнить людям, как важно проявлять доброту бескорыстно и безгранично. Улыбнуться, если кому-то грустно, сказать комплимент случайному прохожему, помочь тем, кто попал в беду.

АНО «Больничные клоуны НОС» существует в нашем городе с 2012 года. Каждую неделю волонтеры приходят к маленьким пациентам новосибирских клиник, чтобы поиграть с ними. К детям с ограниченными возможностями и паллиативными диагнозами клоуны приходят в гости домой. Больничная клоунада — это импровизация, интерес, тактичность и безусловная честность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нинель Усова, директор по кинопоказу центра культуры и отдыха «Победа»

— Мы рады поддержать инициативу некоммерческой организации «Больничные клоуны НОС», ведущую большую и важную социальную работу. Также благодарим кинопрокатные компании «Центр документального кино» и «Capella Film», бесплатно предоставившие фильмы для благотворительного показа.

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