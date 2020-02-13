Одной из проблем для жителей только что сданных новостроек, помимо транспортной доступности часто оказывается связь, как, впрочем, и другие коммуникации. МТС сообщает о расширении фиксированной связи и подключении новых микрорайонов Новосибирска.

«Новосибирск активно прирастает новостройками, жителям которых необходима не только качественная мобильная связь, но и проводные сервисы, и мы прицельно развиваем нашу фиксированную сеть, – говорит директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Нам важно обеспечить новоселов такими востребованными услугами, как домашний интернет и цифровое телевидение. В этом году возможность комфортно проводить домашний досуг получили жители еще 30 новостроек Новосибирска»

Всего за 2019 год, по данным оператора, «домашние» цифровые сервисы МТС появились в 65 новостройках Новосибирска и затронули более 35 тысяч новоселов.

К фиксированной сети подключены все дома ЖК «Флотилия», «Да Винчи» и микрорайона «Приозерный», практически все многоэтажки микрорайона «Родники» и ЖК «Венеция», на 90% — жилмассив «Плющихинский». Также первая очередь из семи домов микрорайона «Европейский Берег» получили доступ к широкополосному интернету. Большинство жителей, чьи дома подключены к услугам МТС в 2019 году, проживают в новых высотках по улицам Красный проспект, Каспийская, Ладожская, Большевистская, Виталия Потылицына и другим. В планах МТС продолжить развитие фиксированной сети в новых ЖК и микрорайонах города.

Две трети новосибирцев, уже подключившихся к домашним сервисам, воспользовались конвергентным предложением, которое помимо проводного интернета и ТВ включает бесплатную мобильную связь с безлимитным интернетом.

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