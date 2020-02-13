ФРП займет 63 млн рублей Новосибирскому приборостроительному заводу

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление Новосибирскому приборостроительному заводу займа в размере 62,6 млн рублей на модернизацию производства.

Как сообщили в ФРП, АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ) планирует инвестировать средства в приобретение оборудования в лизинг. После модернизации предприятие рассчитывает выйти на ежегодный объем производства тысячи оружейных прицелов для охотничьего и спортивного нарезного и гладкоствольного оружия, дневных и ночных приборов наблюдения, включая очки ночного видения. Кроме того, на новом оборудовании НПЗ будет производить измерительные проекторы и инструментальные микроскопы для предприятий машиностроения. Часть продукции будет экспортироваться за рубеж. Всего экспертный совет ФРП одобрил 6 займов на общую сумму 1,19 млрд рублей.

Новосибирский приборостроительный завод — один из крупнейших производителей стрелковой и наблюдательной оптики в России, входит в холдинг «Швабе» в составе госкорпорации «Ростех». Согласно Rusprofile, выручка предприятия за 2018 год составила 5,2 млрд рублей.

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