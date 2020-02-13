Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает неправильным решение об отмене партийных списков на выборах в Совет депутатов города. Об этом он заявил в ходе еженедельной встречи с журналистами 13 февраля.

Решение об отмене выборов в горсовет по партийным спискам было принято 12 февраля на сессии сразу в двух чтениях. «За» проголосовали 35 депутатов из 50. Нынешний состав горсовета избирался по смешанной системе: 40 депутатов-одномандатников и 10 – по партийным спискам.

«Как член партии и как новосибирец считаю это решение неправильным, — заявил Анатолий Локоть. — Честно говоря, у меня вызывают удивление те партии, которые избрали своих депутатов по партийным спискам, но тем не менее поддержали это предложение. Мне кажется, это шаг назад в развитии политической системы в Новосибирске. Она значительно богаче, когда партии имеют возможность участвовать партийными списками. Это решение заставляет по-иному составлять партийные списки, по-иному будут нарезаны округа. Неизбежно это коснется и депутатов, которые избирались по округам. Система выведена из равновесия. И в ходе избирательной кампании придется эти трения преодолевать. Мне кажется все-таки здесь какая-то конъюнктура взяла верх».

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