Сибирский центр Росгвардии закупит костюмы для защиты от коронавируса

Базирующееся в Новосибирске федеральное казенное учреждение «Сибирский ЦМТО Росгвардии» объявило тендер по запросу ценовой информации для приобретения 9 противочумных костюмов, которые защищают, в том числе, от птичьего, свиного гриппов и других его видов.

Информация о тендере размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. Всего планируется закупить 9 костюмов. В соответствии с документацией, костюмы должны быть снабжены шлемом с панорамным стеклом и переговорным устройством, цилиндрическим внешним фильтром с сорбирующим материалом ФСУ-МБ, перчатками, бахилами и специальным шевроном «Осторожно. Биологическая опасность (инфекционные вещества). «Комплект является универсальным средством защиты от вирусов и микробов при птичьем и свином гриппе, гриппе H1N1, особо опасных инфекциях….», — говорится в документации. Ценовые предложения ведомство принимает до 17 февраля текущего года.

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