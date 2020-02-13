Генпрокуратура поручила проверить сделки «Холидея»

Александр Корнев
 

Генеральная прокуратура РФ поручила проверить действия конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского ритейлера «Холидей» Трофима Кузнецова по обращению контрагентов компании.

«Заместителю прокурора Новосибирской области поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать о результатах», — говорится в официальном ответе Генпрокуратуры РФ (копия имеется в распоряжении «Континента Сибирь»). Ранее коллективное обращение в надзорный орган направила инициативная группа поставщиков и партнеров «Холидея». Напомним, конкурсный управляющий компании Трофим Кузнецов подал в арбитраж порядка нескольких сотен заявлений по оспариванию сделок между поставщиками и «Холидеем». Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Деньги поставщики получили за поставленный и проданный сети товар. Суммы требований к нескольким сотням бизнесменов и компаний из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов составляют от полумиллиона до  65 млн рублей. По мнению предпринимателей, это приведет к их банкротству.

В своем обращении контрагенты банкротящегося ритейлера указывают, что в действиях председателя совета директоров «Холидея» Николая Скороходова и конкурсного управляющего Трофима Кузнецова они усматривают признаки недобросовестного сговора, направленного на создание условий к выведению активов компании. По мнению бизнесменов, в действиях Скороходова и Кузнецова могут содержаться признаки преступлений по ряду статей УК.

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