Министерство финансов Новосибирской области опубликовало данные по десяти наиболее крупным налогоплательщикам региона по итогам 2019 года.

В федеральный бюджет за 2019 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 9 039 млн руб. или 17,5% от общей суммы поступлений в федеральный бюджет. В их число вошли АО «Региональные электрические сети» (РЭС), АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко», входит в состав СГК), АО «Новосибирскнефтегаз», АО «Сибирский ликерно-водочный завод», ООО «Восточная техника», АО «Аэропорт Толмачево» (основной акционер — холдинг «Новапорт»), АО «Новосибирскэнергосбыт», МУП г. Новосибирска Горводоканал, ООО «СДЭК-Глобал» (ГК «СДЭК»), ООО «Новотелеком» (входит в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг»).

В консолидированный бюджет субъекта за 2019 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 26 261 млн руб. или 18% от общей суммы поступлений в соответствующий бюджет. В ТОП-10 вошли ПАО «Сбербанк России», ООО «Пивоваренная компания Балтика», АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный», ОАО «Российские железные дороги», АО «Сибирский ликерно-водочный завод», АО «АБ ИнБев Эфес», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», ООО РНКО «Платежный центр» (ЦФТ), ПАО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines).

В бюджет города Новосибирска за 2019 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 1 561 млн руб. или 8% от общей суммы поступлений в соответствующий бюджет. ТОП-10 сформировали ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Сбербанк России», ГОУ Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования РФ, ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ФКУ Единый расчетный центр Министерства обороны РФ, Управление МВД России по г. Новосибирску, ФГБУ «Сибирское отделение Российской академии наук», Главное управление МВД России по Новосибирской области, Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации, ООО «Компания БКС».

По страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2019 год десять крупных плательщиков перечислили 148 533 млн руб. или 27,9% от общей суммы поступлений страховых взносов. Речь идет о следующих организациях: ПАО «Сбербанк России», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines), Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации, АО «Региональные электрические сети» (РЭС), ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ООО «Глобус» (S7 Airlines), АО «Федеральная пассажирская компания», ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», ООО «Компания БКС».

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