Первомайский районный суд Новосибирска 13 февраля частично удовлетворил ходатайство бывшего главы НИИТО Михаила Садового, приняв решение о его условно-досрочном освобождении из колонии.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в суде, служители Фемиды отклонили просьбу Михаила Садового об отмене еще одной части наказания – лишении права занимать руководящие должности в государственных учреждениях на два года. Напомним, приговор теперь уже бывшему руководителю ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна» Центральный районный суд Новосибирска вынес в июне прошлого года.

Михаилу Садовому вменили растрату и присвоение вверенных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Садовой вместе с научным консультантом НИИТО Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 млн рублей. Эти деньги были оформлены, как премии сотрудникам. Суд приговорил экс-главу НИИТО к 3 годам заключения, штрафу в размере 100 тыс. рублей и лишению права занимать руководящие должности в госучреждения. Позднее срок заключения был снижен до 2 лет и 6 месяцев.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.