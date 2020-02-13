Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области намерены добиваться изменений в федеральный закон в части выделения субсидий на погектарную поддержку хозяйствам региона.

«Мы сейчас обязаны решить, что это должна быть за поддержка, в каких объемах, и вынести этот вопрос на решение мартовской сессии, чтобы иметь возможность через поправки в бюджете предусмотреть эту помощь», — заявил спикер регионального парламента Андрей Шимкив на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 12 февраля.

Особое внимание депутаты обратили на то, что начиная с 2020 года, субсидии федерального центра, компенсирующие часть затрат на проведение агротехнологических работ (погектарная поддержка), будут распространяться только на предприятия с численностью работающих до ста человек.

«Таким образом, — акцентировал депутат Глеб Поповцев, — около ста предприятий выпадают из существующей системы субсидирования по погектарной поддержке. Уже подготовлено обращение от фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания на имя Губернатора. Предлагаю рассмотреть этот вопрос дополнительно: поскольку мы имеем дело с федеральным законом, то мы можем повлиять на ситуацию только за счёт областного бюджета».

«Выпадающие субсидии для этой группы хозяйств какой суммой измеряются?» — поинтересовался председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

«Выпадают 93 предприятия, сумма выпадающих субсидий – 206 миллионов рублей. Речь идет о погектарной поддержке по ставкам прошлого года», — пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

«Ситуация сложная, — констатировал Александр Морозов. — Субсидий лишаются крупные селообразующие предприятия, работающие стабильно, устойчиво. Согласно новым параментрам: если у тебя число работающих выше 100 человек, остаёшься без субсидирования. Я предлагаю подумать о том, как эти выпадающие федеральные субсидии всё-таки заместить какими-то областными «возможностями». Иначе, получается, надо просто всё «схлопнуть», минимизировать, сеять тысяч десять гектаров пшеницы, привлекать наёмный труд на летний период.… Всё остальное лишено смысла, вот и всё…».

Евгений Лещенко сообщил депутатам, что областной минсельхоз обратился с предложениями по выделению погектарной поддержки в минсельхоз Российской Федерации. «Надеюсь, что здравый смысл восторжествует», — сказал министр.

«По оценкам регионального министерства сельского хозяйства под ограничения этого федерального закона попадут около ста предприятий Новосибирской области, — заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — И это именно те предприятия, которые сегодня поддерживают жизнь в деревнях нашего региона. Не сезонными работами занимаются, а управляют хозяйством, держат коллективы, обеспечивают людей постоянными рабочими местами. То есть, по сути – сохраняют сами села. И на мое имя уже поступают обращения из районов, в том числе – обращения, принятые на сессиях районных Советов депутатов, с просьбой поддержать эти хозяйства, помочь им областными средствами. Мы сейчас обязаны решить – что это должна быть за поддержка, в каких объемах, и вынести этот вопрос на решение мартовской сессии, чтобы иметь возможность через поправки в бюджете предусмотреть эту помощь».