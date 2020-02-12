Депутаты горсовета Новосибирска приняли решение вернуть мажоритарную систему выборов в Совет депутатов. Одновременно с ней избиратели получат возможность инициировать процедуру отзыва народного избранника, если он не справляется со своими задачами.

На сессии Совета депутатов 12 февраля большинством голосов было принято решение об отмене голосования по партийным спискам и внесения соответствующих изменений в Устав Новосибирска. За отказ от смешанной системы выборов во втором чтении проголосовали 35 человек. Большинство составили единороссы – 32 голоса «за».

Таким образом, выборы в городской совет Новосибирска 14 сентября 2020 года пройдут уже по мажоритарной системе, которая предусматривает право избирателей отозвать депутата в любой момент срока его полномочий.

По мнению председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, процедура отзыва народных избранников является важным инструментом реализации демократических прав граждан.

«Возврат к процедуре отзыва – это мера, предусмотренная федеральным законом и идущая в связке с мажоритарной системой выборов. Возможность отзыва депутатов была в Новосибирске до 2015 года, как раз тогда, когда такая система выборов существовала. Сегодня, отказавшись от смешанной системы, мы возвращаемся и к отзывам. Считаю, что это нормальная демократическая норма. Избиратели должны иметь право как выбрать, так и отозвать депутата, если их не удовлетворяет, как он работает, — отметил Дмитрий Асанцев. – Кроме того, сегодня депутаты одобрили понижение порога сбора подписей за отзыв депутатов и мэра. Если раньше было необходимо собрать не менее 10% подписей граждан на территории округа (для депутата) или на территории муниципалитета (для мэра), чтобы начать процедуру голосования за отзыв, то теперь порог понижен до 5%. Перед тем, как прийти к такому решению, мы промониторили ситуацию в других регионах – во многих муниципалитетах действует такая же норма».

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