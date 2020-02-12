В Законодательном собрании Новосибирской области объявили о старте сбора подписей в поддержку инициативы по присвоению Новосибирску статуса «Города трудовой доблести».

«Все общественные организации, советы ветеранов, ТОСы, патриотические и молодежные объединения и просто неравнодушные граждане могут обращаться в Законодательное Собрание со своими предложениями и оставлять подписи под инициативой присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести», — заявил сегодня первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров.

Предложение о признании Новосибирска городом трудовой доблести обсудили сегодня, 13 февраля, на сессии Совета депутатов.

Инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» представил спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Он рассказал, что 27 января этого года в горсовет поступило обращение от первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Панфёрова, а 30 января с аналогичным письмом обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Поступило письмо и от председателя СО РАН Валентина Пармона, который от лица академического сообщества заявил о готовности оперативно провести научную экспертизу инициативы и сформулировать исторические аргументы для принятия решения на федеральном уровне.

«Великая Отечественная война объединяет всех нас, – подчеркнул первый вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. – В семье любого новосибирца кто-то воевал на фронте, кто-то погиб, защищая Родину, кто-то героически работал на военных заводах или в сельском хозяйстве. Сейчас у нас в области осталось 18 тысяч ветеранов тыла Великой Отечественной войны. И в этот Год памяти и славы мы должны позаботиться о каждом».

По словам Андрея Панфёрова, все общественные организации, советы ветеранов, ТОСы, патриотические и молодежные объединения и просто неравнодушные граждане могут обращаться в Законодательное Собрание со своими предложениями и оставлять подписи под инициативой присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Совет депутатов Новосибирска единогласно поддержал инициативу «Единой России» и направил обращение губернатору и председателю Законодательного Собрания Новосибирской области с просьбой принять меры для обращения с ходатайством о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести» к президенту России Владимиру Путину.

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