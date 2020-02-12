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Суд постановил взять под стражу директора Института горного дела
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Депутаты новосибирского горсовета в шестой раз одобрили отчет мэра Анатолия Локтя
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СГК готовится завершить «подземный долгострой» на Богаткова и Кошурникова в Новосибирске
Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
Управляющий филиалом «Новосибирский» Банка «Глобэкс» с 2006 по 2014-й год
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