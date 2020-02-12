Совет депутатов Новосибирска согласовал изменения в Устав: выборы в горсовет пройдут по мажоритарной системе. Решение повлечет «перенарезку» существующих округов.

12 февраля прошла сессия Совета депутатов Новосибирска. Одним из ключевых пунктов повестки был проект об отказе от списочных мандатов и о порядке отзыва депутатов и мэра. Оба вопроса шли вместе, которые депутаты могли принять или отклонить. Обсуждение было бурным и продолжительным.

В итоге «за» проголосовали большинство депутатов горсовета. В первом чтении 37 человек. Решение было принято во втором чтении на той же сессии – 35 голосами «за». Против высказались 9 человек. Некоторые депутаты просто не голосовали, в их числе член фракции КПРФ Валерий Науменко, который считает решение нелегитимным.

Непосредственно перед сессией фракция «Единая Россия» собралась на совещание, на котором членам объединения ЕР было рекомендовано голосовать консолидированно «за» изменения в Устав города.

Во фракции ЕР состоит 33 человека. Вчера «Континент Сибирь» сообщал, что лидер новосибирской «Родины» Вячеслав Илюхин также готов голосовать «за».

Несколько собеседников редакции из депутатского корпуса назвали имя Дениса Плотникова, одномандатника от КПРФ, который, по их сведениям, тоже проголосовал «за». Хотя лидер фракции КПРФ Ренат Сулейманов подчеркивал, что бюро обкома рекомендовало членам «коммунистической» группы в горсовете не поддерживать отмену списков. Во фракции КПРФ в Совете депутатов состоит 12 человек.

«За» отмену списков проголосовали и независимый депутат Наталья Пинус. «Я считаю, что Совет депутатов нуждается в обновлении. А новые правила дадут больше шансов для избрания независимых депутатов», — свою позицию Наталья Пинус подробно изложила в соцсетях.

По словам Валерия Науменко,член фракции ЛДПР Леонид Рыбин тоже голосовал «за» отмену партсписков.

Голосование было открытым и в ближайшее время будут опубликованы данные о позиции каждого депутата. «Кто-то из ЕР был против отмены», — считает коммунист Валерий Науменко.

По словам первого заместителя руководителя регионального отделения ЕР Андрея Панферова, все представители фракции единороссов поддержали на сессии изменения в Устав.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска пройдут одновременно с выборами в региональное Заксобрание в сентябре этого года. Сейчас у 10 из 50 депутатов горсовета Новосибирска мандаты по спискам партий. По 4 от ЕР и КПРФ, по 1 от ЛДПР и «Справедливой России». В следующий созыв снова пройдет 50 человек, но все они будут одномандатниками. Существующие 40 одномандатных округов будут «перенарезаны» так, чтобы получилось 50.

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