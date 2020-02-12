Подводя итоги продаж в розничной сети в 2019 году, компания МТС подтвердила основные тренды, которые «Континент Сибирь» озвучил некоторое время назад. Вместо того, чтобы покупать новые смартфоны, сибиряки предпочитают расширять их функционал за счет дополнительных устройств. А если гаджет все-таки менялся, основным критерием выбора чаще всего становился объем его памяти.

За 2019 год в сибирской рознице МТС продажи некоторых аксессуаров увеличились в разы. При этом рост рынка самих смартфонов, по статистике оператора, по сравнению с 2018 годом замедлился, но остался положительным: около 1% в штуках и 6% в деньгах. Средняя цена приобретенного в сети МТС смартфона достигла 16,6 тыс. руб. в Новосибирске и 15,6 тыс. — по Сибири в целом.

Сегмент аксессуаров в целом (смарт-часы, наушники, беспроводные зарядные устройства, датчики и другие устройства) вырос в 2019 году на 5% в штучном и на 24% в денежном выражении. Наибольший рост аналитики МТС отметили в сегменте беспроводных наушников — в регионах Сибири рост более, чем в три раза. Основной вклад в этот рост сделала марка Apple, второе место досталось Samsung. Умных часов за год продали в полтора раза больше, чем в 2018 году, а фитнес-трекеров — больше, чем в два раза.

Более 86% пользователей в Сибири выбирали устройства с объемом памяти менее 64 Гб и компенсировали недостающий объем физического хранилища облачными сервисами и картами памяти. Такой модели потребления способствовали, кроме доступных пакетных и безлимитных тарифов мобильного интернета, еще и рост популярности пользовательских облачных систем хранения. Высокая доля остается у смартфонов с 16 Гб памяти — 16,7% и 8 Гб — 14%. Устройства с 256 Гб памяти в 2019 году предпочли всего 2% сибирских пользователей.

И еще один тренд года — увеличение количества камер в смартфоне. За прошедший год число гаджетов с тремя и более объективами, купленных жителями регионов Сибири, выросло более чем в 11 раз по отношению к 2018 году. Качество компонентов также продолжает расти — в 2019 году среднее разрешение камеры смартфона составило 19 Мп, против 13 Мп годом ранее.

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