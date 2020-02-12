Заельцовский районный суд вынес постановление об аресте директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко. Такое решение было принято с учетом характера и тяжести инкриминируемых обвиняемому преступлений, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Кондратенко обвиняют в хищении чужого имущества, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана. На сегодня в деле три эпизода.

По первому из них неустановленные лица из числа руководства Института и ООО «Малое инновационное предприятие «Институт горного дела» заключали фиктивные договоры на проведение научно-исследовательских работ, в результате чего получили 2 755 000 рублей.

Также руководство Института обвиняют в необоснованном начислении научному сотруднику премии в размере 538 715 рублей и хищении средств гранта в размере 411 136 рублей.

Андрей Кондратенко при решении вопроса об избрании меры пресечения причастность к инкриминируемым ему деяниям отрицал. Тем не менее, суд вынес постановление о заключении его под стражу.

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