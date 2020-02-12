12 февраля мэр Анатолий Локоть в ходе 41-й сессии Совета депутатов Новосибирска отчитался о результатах своей деятельности и деятельности мэрии по итогам 2019 года. Абсолютным большинством депутаты одобрили отчёт мэра.

«Это итог работы коллектива мэрии, муниципальных учреждений, а также результат сотрудничества с региональным правительством, депутатами горсовета: ведь многие планы и программы требуют совместного решения, – сказал мэр Анатолий Локоть. – Важно, что в сложившихся условиях город развивается: строятся детские сады, школы, новые кварталы, благоустраиваются парки и дворы, ремонтируются дороги. Для меня это главное».

Говоря об итогах исполнения городского бюджета, мэр отметил, что в 2019 году город обеспечил лучшее за последние пять лет исполнение бюджета по доходам – 99%. По сравнению с 2018 годом налоговые и неналоговые доходы приросли на 11 %. Прирост безвозмездных поступлений достиг исторического максимума – 25 %.

«Особенность минувшего года – мы работали в условиях новых договоренностей субъекта и муниципалитета по межбюджетным отношениям. Новосибирск получил норматив отчислений по упрощённой системе налогообложения в размере 10 % – это дополнительно более 990 млн рублей в бюджет города. Причём ранее установленный срок действия отменён, теперь этот норматив закреплён бессрочно», – подчеркнул мэр.

Рекордным за четыре года стал рост объёма капитальных расходов, которые составили более 6 млрд рублей, из них собственные средства города – 1,2 млрд рублей.

Возросшие объёмы межбюджетных трансфертов и капитальных расходов в 2019 году – результат участия Новосибирска в национальных проектах и федеральных программах, а также привлечения средств на крупные инфраструктурные объекты.

Так, в 2019 году в рамках подготовки к международным соревнованиям в Новосибирске приступили к формированию территорий вокруг будущего ледового дворца и регионального волейбольного центра. Началось строительство станции метро «Спортивная», коллектора поверхностного водосброса и очистных сооружений, вынесены коммуникации на площади Лыщинского, приступили к возведению подземно-надземного пешеходного перехода и реконструкция дамбы Октябрьского моста.

В 2019 году усилия муниципалитета были сконцентрированы и направлены на реализацию трёх приоритетных направлений: развитие социальной инфраструктуры, дорожной сети и общественного транспорта, создание комфортной городской среды.

В прошлом году в Новосибирске сданы 14 объектов образования: 4 школы и 10 детских садов. В сфере культуры состоялось важное решение. В 2019 году мэрия подала заявку на федеральную субсидию для реконструкции здания кинотеатра «Пионер», куда переедет городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Первый транш на 2020 год в бюджете региона уже заложен.

Также в 2019 году в Новосибирске началось строительство сразу четырёх автомобильных дорог. Третий год Новосибирск участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2019-ый год в Новосибирске отремонтировано 30 км дорог с учётом городских программ. В рамках городской программы отремонтировано около 39 тысяч кв. метров тротуаров. В частном секторе обновлено 78 улиц.

Благодаря работе российско-белорусского предприятия «БКМ Сибирь» за два года депо пополнили 27 трамваев. «Сейчас Новосибирск при поддержке правительства области подал заявку на финансирование в рамках нацпроекта БКАД. На 2020 год рассчитываем получить средства на приобретение 50 газомоторных автобусов и 24 троллейбусов с автономным ходом. Ответ ожидаем в марте», — пояснил мэр города.

Главным проектом благоустройства в 2019 году, безусловно, стал Монумент Славы и прилегающий сквер. «Это наша особая гордость и дань уважения ветеранам. Проведён огромный комплекс работ на сумму 180 млн рублей из бюджетов трёх уровней. Последние штрихи будут внесены до 9 мая, когда мы отметим знаменательную дату – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Анатолий Локоть.

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