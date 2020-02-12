Аналитики компании Neosun Energy изучили спрос на фотоэлектрические установки среди коммерческих предприятий в России, проанализировав все запущенные в эксплуатацию солнечные проекты в стране с 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года.

По данным исследования мощность фотоэлектрических установок, построенных бизнесом в России за 5 лет достигла 15 МВт 494 кВт. При этом 91,3% всех частных солнечных электростанций(СЭС) построены в последние 2 года.

Вторую строчку по объему установленной мощности фотоэлектрических установок занял Сибирский федеральный округ (1 МВт 583 кВт), уступив лидерство лишь Югу (11 МВт 377 кВт). Третье место занял Дальний Восток (1 МВт 240 кВт).

По мнению аналитиков компании, все условия для развития солнечной энергетики у бизнеса есть и в других федеральных округах. «Рост интереса бизнеса к «зеленым» технологиям сегодня обусловлен не только экологической сознательностью, а в первую очередь умением считать деньги и возможностью получить независимый источник энергоснабжения. По нашим оценкам в 2020 году спрос на солнечные электростанции со стороны российских компаний вырастет как минимум на 60% в количественном выражении и до 200% по объему установленной мощности, — пояснил генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов. — В целом мы ожидаем очень уверенный рост рынка возобновляемых источников энергии. Способствовать ему будет доступная цена солнечных электростанций, высокая скорость строительства и окупаемости таких решений, а также желание бизнеса снизить свою зависимость от роста цен на электроэнергию и топливо».

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