Глава новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин объяснил, почему готов поддержать переход Совета депутатов Новосибирска на одномандатную систему выборов.

Как сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин, вероятнее всего он поддержит решение об отмене партийных списков на выборах в горсовет.

Завтра, 12 февраля, на сессии новосибирским депутатам предстоит проголосовать «за» или «против» отмены партийных списков на выборах в горсовет Новосибирска. Решение может быть принято, если изменения в городской Устав поддержит не меньше 34 человек. Во фракции «Единая Россия» состоит 33. Решение не пройдет даже в случае фракционного консолидированного голосования ЕР, если остальные депутаты выступят против. «Континент Сибирь» писал о том, что единороссы ищут союзников, которые помогут провести поправку.

По сведениям редакции, у региональной партийной верхушки ЕР есть «запас» в несколько голосов на случай, если даже кто-то из единороссов не сможет присутствовать на сессии, где будет решаться вопрос об изменении в Устав города.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Вячеслав Илюхин отметил, что одномандатную систему считает более правильной. «При принятии решения самое главное – это избиратели. Они голосуют в первую очередь не за партию, а за конкретного человека, который работает на округе. С другой стороны как руководитель регионального отделения «Родины» я понимаю, что партия способна перешагнуть пятипроцентный барьер по спискам. В этом смысле нам выгодно, чтобы списки сохранились. И все-таки выгодна сомнительна по одной простой причине: если в Заксобрание «Родина» пойдет без сбора подписей, то в горсовет надо более 5 тысяч подписей, чтобы список партии зарегистрировали. Но политическая обстановка в регионе не дает уверенности, что наш список пропустят на выборы в Новосибирске. Победить нам будет проще без списков. Поэтому скорее всего завтра на сессии я буду голосовать за отмену списков», – объяснил свою позицию Вячеслав Илюхин.

Он добавил, что председатель партии Алексей Журавлев доверяет руководству новосибирского отделения в решениях, которые касаются местной повестки.

«Я был против изменения системы выборов в 2015 году. Тогда коммунисты яростно выступали за списки, я им оппонировал», – напоминает депутат.

Сейчас 10 из 50 человек горсовета Новосибирска держат «списочные» мандаты. Четверо из них – представители ЕР, еще четверо избраны от КПРФ, по одному – от «Справедливой России» и ЛДПР.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска пройдут одновременно с выборами в региональное Заксобрание.

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