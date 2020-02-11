Власти Алтайского края и арбитраж выработают совместную позицию по банкротству «Холидея»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе встречи с главой краевого арбитража Борисом Долгалевым предложил «сформировать определенную совместную позицию судебной и исполнительной власти» по ситуации с поставщиками новосибирской компании «Холидей».

О встрече Виктора Томенко и Бориса Долгалева сообщила пресс-служба краевого правительства. «Подобные вещи затрагивают интересы большого количества активных людей, наших предпринимателей. Мы же заинтересованы в том, чтобы они, ведя свое дело, понимали, что есть правила, они понятны и прозрачны», — цитирует Виктора Томенко пресс-служба.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске прошло собрание контрагентов банкротящейся компании «Холидей» из разных регионов. Конкурсный управляющий компании Трофим Кузнецов подал в арбитраж порядка нескольких сотен заявлений по оспариванию сделок между поставщиками и «Холидеем». Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Суммы требований к нескольким сотням бизнесменов и компаний из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов составляют от полумиллиона до 30 млн рублей. По мнению предпринимателей, это приведет к их банкротству.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, количество участников в деле банкротства «Холидея» для сибирского ритейла является прецедентом. «Обычно настолько массовые по количеству участников процедуры, это банкротства застройщиков. Там есть дольщики. А это первая (для новосибирского ритейла – «КС») массовая такая процедура с таким количеством. Нужно менять закон и вырабатывать новую практику», — сказала «Континенту Сибирь» Ирина Гребнева. По ее информации, в ходе банкротства «Холидея» будет оспорено порядка 1,7 тыс. сделок. «Оспорено будет все. Платежи в бюджет, платежи в адрес кредитных организаций. Оспариваются сделки с поставщиками, когда им в качестве отступного передавались объекты недвижимости. Круг лиц, задействованный в этой процедуре, будет огромен. Не знаю, как тут кредиторы будут искать консенсус», — пояснила Ирина Гребнева.

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