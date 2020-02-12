По количеству автоновинок наступивший 2020 год обещает быть весьма щедрым. «Континент Сибирь» знакомит читателей с самыми важными и знаковыми новыми автомобилями премиум-сегмента, которые появятся в автосалонах официальных дилеров в Сибири в течение года.

Премиальный сегмент в период кризиса остается неким «островком стабильности» автомобильного рынка. Поскольку прогнозы аналитиков и специалистов автомобильного бизнеса указывают на то, что наступивший 2020 год будет трудным, и начавшийся в прошлом году спад продолжится в течение года, важно, чтобы этот сегмент остался в положительной динамике. Хотя последствия экономических трудностей, с которыми столкнулся автомобильный бизнес в последние несколько лет, отразились и на премиум-сегменте. Тем не менее, его можно считать достаточно стабильным. Количество регистраций новых автомобилей в этом сегменте в Сибири по итогам 2019 года, согласно данным «Автостат.Инфо», выросло на 10,5%.

Не будем вспоминать те модели, которые покинули российский рынок, так и не найдя своего покупателя. Эти «потери» не столь существенны на фоне того, какими новинками нас порадуют, прежде всего, производители премиум-автомобилей «большой немецкой тройки», так и других премиальных марок.

Audi наверстает упущенное

В прошлом году немецкий автопроизводитель вывел из своей модельной гаммы в России два спортивных купе — Audi TT и Audi RS. Объемы их продаж были совсем уж низкими, поэтому в ингольштадской штаб-квартире компании решили прекратить их поставку в РФ. Но взамен модельная линейка пополнится в 2020 году новыми и фейслифтинговыми моделями.

Уже в первом квартале на российском рынке появятся новый компактный купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, далее, обновится кросс-универсал А6 Allroad. Ожидают также обновленный большой кроссовер Audi Q7, и «заряженные» модели Audi S6/S7/S8. Вдобавок в продаже будут спортивные версии кроссоверов SQ7/SQ8.

Конечно, все эти «заряженные» версии на любителя. А вот на что хотелось бы обратить внимание, так это на новомодный тренд создания на базе обычных кроссоверов «купеобразных» версий. Это, как говорят маркетологи, один из способов привлечения молодой и активной аудитории. Новый Audi Q3 Sportback находится в русле этого тренда. Автомобиль отличается от «обычного» Audi Q3 формой кузова: крыша стала ниже на три сантиметра, с нее исчезли багажные рейлинги. Увеличен угол наклона заднего стекла и стоек крыши. При этом пластика боковин осталась нетронутой, длина (4500 мм) и ширина (1840 мм) почти не изменились. Опознать Sportback спереди можно по новой решетке радиатора с крупными сотами вместо прямоугольных ячеек. Спортивная подвеска и прогрессивное рулевое управление (передаточное отношение уменьшается по мере поворота баранки), которые у стандартного Audi Q3 доступны за доплату, купеобразной версии положены уже «в базе». Sportback предложен с теми же силовыми агрегатами как и у «обычного» Q3. Конкурентами других марок немецкой тройки являются — BMW X2 sDrive и Mercedes-Benz GLA 200.

Другая новинка – рестайлинговый кроссовер Audi Q7. И здесь немецкие маркетологи удивили своим решением. Для России единственным двигателем останется турбодизель V6 3.0 TDI (249 л.с.). Причем нам положен не модернизированный агрегат, а уже знакомый мотор CVMD. И это решение в русле текущих российских трендов. В масс-сегменте дизельные двигатели непопулярны. А вот в премиальном, более 40% покупателей делают выбор в пользу дизеля.

Во втором квартале до нашего рынка доберутся обновленные модели седан и купе Audi А4 и Audi А5. Среднеразмерные Audi A4/А5 наряду с Audi А6 самые продаваемые модели в линейке производителя в России. Поэтому их обновление ко времени, поскольку у BMW стартовали продажи третьей серии, а у Mercedes—Benz во второй половине года мировая премьера С-klasse. Пока для Audi A4 проведен рестайлинг, или «подтяжка лица».

По словам специалиста по маркетингу «АЦ Новосибирск» (официальный дилер Audi в Новосибирске, ГК «Автомир») Надежды Слободянюк, эти новинки Audi ожидаемы и появятся в дилерском центре во втором-третьем кварталах 2020 года.

Новинки трех лучей

Конечно, самой ожидаемой моделью можно считать Mercedes—Benz E—class. Рестайлинговая модель выйдет во второй половине года. Интересно, в прошлом году в Подмосковье был открыт завод по производству автомобилей с трехлучевой звездой. В выпускаемой гамме первым «российским мерседесом» стал именно Е-класс. Неужели рестайлинговые автомобили будут иметь лейбл «сделано в России»? По снимкам закамуфлированных прототипов понятно, что компания из Штутгарта решила не просто освежить внешность, а придать модели небольшой оттенок спортивности. Возможно обновление и гаммы двигателей. Вот пока и вся доступная информация. Пока автомобиль не рассекречен. Есть только фотографии в камуфляже.

Также примерно в этот же период года будут представлены обновленный внедорожный универсал All-Terrain и Mercedes—Benz E-class Coupe. Но о них пока очень мало информации. А вот о какой модели известно практически все, так это о новом кроссовере Mercedes-Benz GLB. Это существенное дополнение в семействе компактных Мерседесов. Новый кроссовер составит компанию моделям A-класса, B-класса, CLA и GLA. Из них он наиболее крупный и практичный. Mercedes—Benz GLB построен на той же переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, а в фирменной иерархии паркетников займет место между моделями GLA и GLC. По задумке маркетологов модель GLB адресована семьям и любителям вылазок на природу большой компанией. По длине Mercedes-Benz GLB недотягивает до обновленной модели GLC всего 35 мм: от бампера до бампера у него 4634 мм. Также опционально можно заказать третий ряд пассажирских сидений.

Также ожидается премьера и начало продаж купе-кроссовера Mercedes—Benz GLE. Практически вся техническая часть полностью повторяет соплатформенный GLE. Это также в русле сегодняшнего тренда – купе для молодежной и активной аудитории, и тех, кто считает кроссовер MB GLE «пенсионерской» машиной. Визуально же новый GLE Coupe отличается от своего собрата с кузовом универсал ещё более динамичной линией задней части крыши. В России купеобразный кроссовер будет доступен летом. Новинка будет оснащена бензиновыми и дизельными двигателями с версиями 245 л.с., 272 л.с., 330 л.с. и 435 л.с. Также анонсирована самая мощная версия в 600 л.с. Все версии агрегатируются с 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic и полноприводной трансмиссией 4MATIC.

Более того, в ноябре-декабре 2020 года может появиться и новый S-Class.

По словам маркетолога компании «Евразия-Премиум» (официальный дилер Mercedes-Benz в Омске, ГК «Евразия Моторс») Ксении Волковой, по предварительным данным новый GLB ожидается к появлению в июне-июле, GLE Coupe – в мае-июне. Дата появления нового Е-Класса пока не известна. Маркетолог компании «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz в Новосибирске, авторизованный сервисный партнер Mercedes-Benz в Томске и Кемерове) Людмила Качесова также отметила, что указанные новинки ожидаются в продаже в заявленные сроки.

Баварский спортивный стиль

Больше всего новинок в этом году баварская автомобильная компания BMW подготовила любителям спортивного стиля вождения. Уже совсем скоро ожидается начало продаж нового автомобиля BMW 2 серии Gran Coupe. Автомобиль позиционируют в компании как компактное купе BMW нового поколения. Благодаря динамически вытянутому силуэту и высококачественным деталям, таким как безрамные двери, эта модель органично дополняет ряд высококлассных купе от BMW премиального дизайна.

Также в списке новых автомобилей дебют на отечественном рынке другого премиального купе BMW M8 Gran Coupe. Это самое «крутое» спортивное купе в модельной линейке. Также будут представлены «заряженные» BMW X5M, BMW X6M. Главные внешние отличия последнего об обычного кроссовера X6 – традиционно типичные для M-моделей четыре трубы выхлопной системы, большие колёса с низкопрофильными спортивными шинами, а также спойлер на крыше.

По словам менеджера по маркетингу компании «ЭлитАвто Сибирь» (официального дилера BMW в Новосибирске) Алексея Шершнева, продажи нового BMW 2 серии Gran Coupe стартуют в марте текущего года. Также в первой половине года начнутся продажи BMW M8 Gran Coupe и «заряженных» кроссоверов Х5М и Х6М.

Американское, значит, большое

В течение года в автосалонах американского бренда Cadillac дебютируют несколько новинок. Первым стартует большой кроссовер Cadillac XT6. К нам его будут поставлять только с бензиновым турбодвигателем, дефорсированным до мощности 200 л.с. и 350 Нм. Это сделано с определенной целью – уложится в рамки налога на транспортные средства, что несколько странно в премиальном сегменте. Видимо, такая забота все же должна поднять продажи больших американских автомобилей. Напомним, что в Китае этот же мотор не дефорсирован и развивает мощность 237 л.с., а на северо-американском рынке кроссовер XT6 предлагается с атмосферником V6 3.6 (314 л.с., 367 Нм). В трансмиссии — девятиступенчатый «автомат» и полный привод.

Комплектацию Premium Luxury проще всего распознать по хромированной решетке радиатора и красным рассеивателям задних фонарей, в салоне — классическая отделка «под дерево». Кроссовер в исполнении Sport, в свою очередь, отличается более драйверскими настройками шасси, затемненными решеткой радиатора и задними фонарями, а его интерьер сдобрен углепластиковыми вставками. Салон нового «Кадиллака» подразумевает семиместную компоновку. На третьем ряду совсем не тесно, расстояние от подушек сидений до потолка достигает 90 см, то есть взрослым пассажирам будет комфортно. В целом, в лице XT6 будет предложен достойный большой американский кроссовер.

Но это не все новинки американской марки. Одной из них станет Cadillac CT4 – наследник модели ATS, который является одноклассником BMW третьей серии, Mercedes-Benz C-класса, Audi A4, Jaguar XE и Genesis G70. Базовым для седана CT4 является двухлитровая битурбочетвёрка мощностью 240 л.с. Следующий в гамме – также четырёхцилиндровый битурбомотор объёмом 2,7 литра. Он развивает 313 л.с. Коробка передач – восьмиступенчатый «автомат» для 2-литровой модификации и 10-скоростной «автомат» для версии с двигателем объемом 2,7 л. Привод – на задние колёса, в качестве опции – полный.

Также среди анонсированных новинок — среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5. Эти автомобили ожидают в течение года, но точные сроки пока не определены, уточнила маркетолог компании «НСК-Авто» (официальный дилер Cadillac в Новосибирске) Кристина Московченко.

Корейский премиум

Те, кто следит за развитием автомобильного рынка и появлением на нем новинок, не могли не заметить динамичного развития корейского премиального бренда Genesis концерна Hyundai. Нет нет, а мелькнет в уличном потоке или на стоянке у администрации или офиса крупной компании автомобиль этой первой премиум-марки. Сегодня в модельном ряду корейского премиума три представительских седана – Genesis G70, G80 и G90. Но в текущем году ожидается пополнение – премиум-кроссовер GV80. До конца года он доберется до нашего авторынка.

Первый премиум-паркетник корейской марки уже дебютировал на домашнем рынке и в США. Genesis G80 будет доступен с 2,5-литровой «турбочетверкой», выдающей 305 л. с., а также с 3,5-литровым наддувным мотором V6 мощностью 375 лошадиных сил. Напомним, линейка на «тяжелом топливе» представлена единственным 3-литровым агрегатом, развивающим 278 л. с. и 588 Н·м крутящего момента. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат». В основу Genesis G80 легла заднеприводная платформа, которая также предусматривает модификации с четырьмя ведущими колесами. «Старшие» версии новинки комплектуются подвеской с адаптивными амортизаторами, меняющими настройки в зависимости от данных с фронтальной камеры. В список доступного оборудования вошла система автоматической очистки воздуха в салоне, которая постоянно контролирует его качество, мультимедиа с 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем, навигатор с дополненной реальностью, а также функция распознавания голосовых команд.

«В 2020 году мы запускаем первый для марки кроссовер, и это должно стать поворотным моментом в развитии бренда в России. Премиальный сегмент авторынка на сегодня формируют именно автомобили класса SUV — на них приходится 70% всех продаж. Для Сибири это направление особенно актуально, так как с учетом климата, расстояний, качества дорог именно такие автомобили тут и превалируют. Поэтому возлагаем большие надежды на кроссовер Genesis», — отметил в интервью «КС» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Идущий по стопам

Производитель спортивных каров британский Aston Martin в начале февраля представил в Москве свой первый кроссовер. По сути компания пошла по стопам Porsche, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce, у которых помимо традиционных моделей появились в гамме кроссоверы. Считается, что новый Aston Martin DBX составит конкуренцию автомобилям Lamborghini Urus и Bentley Bentayga, расположившись между ними по балансу роскоши и спортивности. Хотя по размерам DBX немного уступает им обоим: длина — 5039 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1680 мм.

Немаловажно, что Aston Martin разработан на технологической основе и с широким применением узлов и агрегатов концерна Daimler. Например, у него битурбомотор AMG V8 4.0, которым уже оснащают модели Vantage и DB11. Впрочем, для кроссовера двигатель настроен на 550 л.с. и 700 Нм. Также «даймлеровское» происхождение имеют девятиступенчатый «автомат» (с классическим гидротрансформатором) и раздаточная коробка с муфтой подключения передней оси: они аналогичные, как у кроссовера Mercedes-Benz GLE. Aston Martin DBX снаряженной массой 2245 кг может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость — 291 км/ч. Впрочем, тут следует отметить, что за Уралом у этой марки нет официальных дилеров, и за покупкой автомобиля можно обращаться в Москву.

Еще быстрее

Еще один зажигательный кроссовер вскоре появится у дилеров марки Porsche. Речь идет об обновленном Porsche Macan GTS, который разгоняется до сотни за 4,9 секунд, что на три десятых быстрее предыдущей модели. С пакетом Sport Chrono время спурта снижается до 4,7 сек. Обновлённый Macan GTS был представлен в самом конце 2019 года, в начале 2020-го будет доступен у российских дилеров марки. Внешнее отличие версии GTS от других модификаций Макана – другие бамперы, решётка радиатора с более крупными ячейками и оригинальный черный декор. В салоне – спортивные сиденья с комбинированной отделкой и оттиском GTS. По словам маркетолога «Порше Центр Новосибирск» (ГК «Альт-Парк») Натальи Панченко, появление новинки ожидается ориентировочно в мае 2020 года.

За кадром

Обо всех новинках авторынка премиум-сегмента в кратком обзоре рассказать не представляется возможным. Добавим, что в 2020 году состоятся премьеры и начнутся продажи в салонах официальных дилеров таких новинок автомобилей премиум-сегмента, как новое поколение среднеразмерного Volvo V40. Форм-фактор новой модели будет приближен к лифтбеку – с сильно наклонённой крышкой багажника. В основе новая платформа СМА. В 2020 году официальный дилер этой марки должен появиться и в Новосибирске.

Британский Jaguar представит обновлённую версию седанов XF и универсалов XF Sportbrake. И, наконец, самый быстрый кроссовер в мире Bentley Bentayga ожидает в текущем году рестайлинг. Обновленную версию планируют показать в мае. По словам управляющего директора «Бентли Красноярск» (ГК «ББР-Авто») Петра Панфилова, новинка ожидается к появлению в дилерском центре ближе к концу года.

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