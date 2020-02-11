Новосибирским аграриям добавят субсидий в удобрения

Власти Новосибирской области рассматривают возможность субсидирования применения аграриями минеральных удобрений. Об этом стало известно на прошедшем во вторник заседании комитета по аграрной политике, природным отношениям и земельным ресурсам регионального парламента.

О проекте субсидирования использования минеральных удобрений депутатам рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, которого, по его словам, этот вопрос «беспокоит уже четыре года». Как пояснил глава министерства, объемы использования минеральных удобрений в регионе растут. В прошлом году это было 63 тыс. т, в этом году планируется выйти на объем в 79 тыс. т. Евгений Лещенко подчеркнул, что применение новых техник в сельском хозяйстве, включая цифровые технологии, «без удобрений никак».

По словам министра, получателями субсидии могут стать 96 эффективно работающих аграрных предприятий региона. Примеры компаний из этого списка, как и параметры предполагаемой субсидии он не назвал. Евгений Лещенко уточнил, что сейчас разработано несколько вариантов планируемой поддержки, которые в ближайшее время будут согласовываться с депутатами и руководством Новосибирской области. «Это будет большой рывок вперед», — резюмировал министр.

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