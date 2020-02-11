В Новосибирской области отмечается тренд роста доли дорогих трехкомнатных и многокомнатных квартир на фоне снижения доли однокомнатных и студий. При этом твердое первое место по числу сделок удерживают двухкомнатные квартиры, с целью приобретения которых в 2019 году был оформлен практически каждый второй ипотечный кредит. К таким выводам пришли аналитика Россельхозбанка.

При таком изменении рыночных тенденций жители Новосибирской области стали закономерно брать более дорогие ипотечные кредиты: в среднем сумма кредита выросла за год на 12,8% с 1,923 млн рублей до 2,169 млн рублей. В 2019 году чаще всего квартиры покупали в декабре. К таким выводам пришли аналитики Новосибирского филиала Россельхозбанка, изучив собственную статистику ипотечного кредитования.

Как и год назад, в 2019 году на первом месте среди купленных квартир в Новосибирской области – двухкомнатные, на которые приходится почти половина (44,9%) всех сделок по жилой недвижимости в регионе. По сравнению с 2018 годом, их доля сократилась всего на 0,1 процентного пункта (п.п.).

При этом, в банке отметили тренд роста доли более просторных и дорогих квартир. Максимальный рост продемонстрировали трехкомнатные, чья доля выросла на 5,4 п.п. за год и достигла 14,7%, тенденцией роста отметились многокомнатные квартиры: +0,1 п.п. до 5%. Доли «однушек» и студий, наоборот, снизились: до 22% (-3 п.п.) и до 13,4% (-2,5 п.п.).

Такое изменение в предпочтениях жителей Новосибирской области отражается в росте среднего размера ипотечного кредита – на 12,8% за год, до 2,169 млн рублей.

«По нашей оценке, курс на более просторные квартиры во многом поддержала действующая программа с господдержкой для семей с детьми. По условиям программы, семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или последующий ребенок, могут оформить или рефинансировать выданный ранее ипотечный кредит по льготной ставке 4,7% годовых», – объяснил тренд директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

При минимальной активности покупателей в январе, связанной с объективным замедлением экономических процессов на фоне праздников, спрос на ипотечные кредиты стабильно увеличивался в течение года. Первый пик пришелся на март – число заключенных договоров более чем в полтора раза превысило значение января. Максимальный спрос был зафиксирован в декабре 2019 года: квартир было куплено почти втрое больше, чем в начале года. В этом случае прослеживается зависимость от поведения ипотечных ставок: к концу года они достигли минимальных значений.

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