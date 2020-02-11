Омскую ГК «Титан» возглавил экс-заместитель премьер-министра Башкирии

Российскую корпорацию со штаб-квартирой в Омске, занимающуюся производством и сбытом синтетического каучука, а также разработками в сфере биотехнологий, ГК «Титан» возглавил 60-летний экс-заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Фархад Самедов.

В кресле главы ГК «Титан» Фархад Самедов сменил 39-летнего Яна Кирсанова, занявшего эту должность осенью 2018 года. Как сообщили в пресс-службе группы компаний, новому руководителб «Титана» предстоит реализовать намеченную 10-летнюю стратегию предприятия, направленную на реализацию проектов на базе существующих активов и развитие новых промышленных площадок.

Фархад Самедов работал в научно-исследовательских институтах и финансовых организациях, с 2003 года руководил крупнейшими российскими нефтехимическими и нефтяными компаниями (в должности генерального директора). В частности, он был президентом совместного предприятия «Башнефти» и структуры Якова Голдовского, ОАО «Объединенная нефтехимическая компания». С 2017 по 2019 год работал в правительстве Республики Башкортостан, где занимал должность заместителя премьер-министра. «Передо мной поставлены серьезные задачи – успешная реализация нефтехимических проектов группы компаний «Титан», модернизация основных производственных площадок, вывод компании на новый уровень развития, существенный рост прибыли», — цитирует Фархада Самедова пресс-служба «Титана».

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